Все ниже и ниже. Инфляция в Омской области едва переступила показатель в 10%

Управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов рассказал, что на снижение уровня инфляции повлияло сельское хозяйство. Из-за рекордного урожая зерновых в стране расширилось предложение и снизились цены на сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке, а затем замедлился годовой рост цен на крупы и муку. Это повлияло на стоимость хлеба и кондитерских изделий.