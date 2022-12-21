Все ниже и ниже. Инфляция в Омской области едва переступила показатель в 10%

В пресс-службе омского отделения Банка России сообщили, что средняя годовая инфляция на ноябрь 2022 года составила всего 10,64%. Этот показатель оказался ниже общероссийского (11.98%) и общесибирского (12.33%).
Управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов рассказал, что на снижение уровня инфляции повлияло сельское хозяйство. Из-за рекордного урожая зерновых в стране расширилось предложение и снизились цены на сельскохозяйственное сырье на внутреннем рынке, а затем замедлился годовой рост цен на крупы и муку. Это повлияло на стоимость хлеба и кондитерских изделий.
«Замедлился годовой рост цен и в сфере услуг. Повлияли, в том числе услуги зарубежного туризма. Год назад из-за отмены карантинных ограничений резко увеличился спрос на путевки в Турцию из-за чего они существенно подорожали. В этом году спрос ниже и из-за этого годовой темп прироста цен на услуги зарубежного туризма снизился», — добавил Владимир Антипов.
Отметим, что на некоторые продукты цены, наоборот, слишком выросли, что также повлияло на общий показатель инфляции.