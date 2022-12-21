В Тюмени фитнес-клубы подняли цены на свои услуги

К тому же спортивные заведения люди стали меньше посещать после того, как началась частичная мобилизация. С конца сентября посещаемость упала на 15 процентов, и теперь число посещений держится стабильно, и даже идет рост. Еженедельно посещать клубы люди стали чаще в полтора раза. Как правило, это типичные для последнего времени клиенты. Но на 11 процентов стало больше молодежи до 20 лет. Этому способствует мода на здоровый образ жизни.