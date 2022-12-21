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В Тюмени фитнес-клубы подняли цены на свои услуги

Сегодня, 07:56
В Тюмени спортивные клубы на 10 процентов повысили цены на свои услуги.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, по словам владельцев заведений, даже такой рост многие считают довольно ощутимым.

К тому же спортивные заведения люди стали меньше посещать после того, как началась частичная мобилизация. С конца сентября посещаемость упала на 15 процентов, и теперь число посещений держится стабильно, и даже идет рост. Еженедельно посещать клубы люди стали чаще в полтора раза. Как правило, это типичные для последнего времени клиенты. Но на 11 процентов стало больше молодежи до 20 лет. Этому способствует мода на здоровый образ жизни.

 

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