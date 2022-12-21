В Омской области перед судом предстанет газовщик, который случайно спалил омичу дом

По сообщению прокуратуры Омской области, 60-летнему жителю Исилькульского района утвердили обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
21 сентября 2022 года представитель специализированной организации, должен был выполнить технические и ремонтные работы внутридомового газового оборудования, а в итоге допустил нарушение правил безопасности. В результате газо-воздушная смесь метана воспламенилась и огонь начал распространяться по частному дому.
Сумма материального ущерба составила 933 тыс рублей.
Свою вину мужчина признал полностью, отметили в ведомстве. Уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд Омской области.