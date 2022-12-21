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В Омской области перед судом предстанет газовщик, который случайно спалил омичу дом

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
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В Омской области осудят газовщика, который лишил жилья семью

Мужчина ремонтировал газовое оборудование и нарушил правила безопасности. В результате чего дом загорелся.

По сообщению прокуратуры Омской области, 60-летнему жителю Исилькульского района утвердили обвинительное заключение. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

21 сентября 2022 года представитель специализированной организации, должен был выполнить технические и ремонтные работы внутридомового газового оборудования, а в итоге допустил нарушение правил безопасности. В результате газо-воздушная смесь метана воспламенилась и огонь начал распространяться по частному дому.

Сумма материального ущерба составила 933 тыс рублей.

Свою вину мужчина признал полностью, отметили в ведомстве. Уголовное дело направлено в Исилькульский городской суд Омской области.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Исилькульский район#Газ#Пожары#Огонь#Материальный ущерб#Прокуратура
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