В Омской области перед судом предстанет газовщик, который случайно спалил омичу дом

21 сентября 2022 года представитель специализированной организации, должен был выполнить технические и ремонтные работы внутридомового газового оборудования, а в итоге допустил нарушение правил безопасности. В результате газо-воздушная смесь метана воспламенилась и огонь начал распространяться по частному дому.