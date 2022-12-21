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В омском минкульте рассказали о судьбе разрушенного памятника Дзержинскому

Сегодня, 11:17
Фото: Город55
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В ведомстве рассказали, что памятник восстановят и подберут новое место.

По сообщению министерства культуры Омской области, бюст Феликса Дзержинского, который ранее был разрушен вандалами, решили восстановить и переставить.

В ведомстве рассказали, что памятник снят с госохраны и лишен статуса памятника решением Правительства РФ в 1999 году, однако не все региональные нормы были приведены в порядок в соответствие с вышеуказанным решением до вчерашнего дня.

В настоящее время идет подготовка к восстановлению бюста Дзержинского, а также подбираются новые места, где можно будет расположить памятник.

Отметим, что монумент обязательно внесут в реестр памятников и обеспечат госохрану после реставрации.

Напомним, ранее стало известно о том, что губернатор Омской области подписал указ об исключении памятника Ф. Э. Дзержинскому из списка памятников истории и культуры Омской области, подлежащих государственной охране.

Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры
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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Памятник#Исторический памятник#Минкульт#Реставрация
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