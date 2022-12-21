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В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный дом на левом берегу Иртыша

Сегодня, 08:52
Фото: Яндекс Карты
Речь идет о многоквартирном доме по улице 3-я Енисейская.

По сообщению департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по улице 3-я Енисейская.

Всего в доме 11 этажей, один из которых подземный, а один надземный технический этаж. Для омичей предоставят 200 квартир: 54 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 63 трехкомнатных и 3 четырехкомнатных. Общая площадь всех квартир составляет 11,8 тыс кв. м.

Согласно данным одного из порталов по продаже недвижимости, однокомнатная квартира площадью 35,5 кв. м. в этом доме обойдется омичам почти в 3,3 млн рублей, «двушка» в новом доме стоит от 4,54 до 4,93 млн рублей, «трешку» можно будет приобрести за 5,77-7,43 млн рублей, а четырехкомнатная квартира площадью 95,22 кв. м. стоит 7,6 млн рублей. Все квартиры с черновой отделкой.

Помимо этого, во дворе располагаются детские и спортивные площадки, места для отдыха, озеленение, площадка для выгула собак и парковка на 102 автомобиля.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Многоэтажка#Многоквартирный дом#Новый дом#Дом сдан#Левобережье
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