В Омске ввели в эксплуатацию 11-этажный дом на левом берегу Иртыша

Согласно данным одного из порталов по продаже недвижимости, однокомнатная квартира площадью 35,5 кв. м. в этом доме обойдется омичам почти в 3,3 млн рублей, «двушка» в новом доме стоит от 4,54 до 4,93 млн рублей, «трешку» можно будет приобрести за 5,77-7,43 млн рублей, а четырехкомнатная квартира площадью 95,22 кв. м. стоит 7,6 млн рублей. Все квартиры с черновой отделкой.