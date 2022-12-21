Трихолог Егорова: нужно носить шапки из натуральных и неколючих материалов

Об этом рассказала в беседе с корреспондентами NEWS.ru врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.
Шапки из синтетических материалов также противопоказаны. Это связано с тем, что волосы от них наэлектризовываются. От этого страдают волосяные фолликулы. По мнению специалиста, при выборе головного убора следует обратить внимание на наличие хлопчатобумажной подкладки.
Многие и вовсе отказываются от головных уборов в холодные сезоны. Эксперт также называет это ошибкой. Последствием такой привычки могут стать не только частые простуды, но и повреждение волосяных луковиц.
Таким образом, при выборе шапки в первую очередь необходимо обратить внимание на материал, их которого она изготовлена. Он должен быть натуральным и неколючим, чтобы лишний раз не раздражать кожу головы.
Ранее NEWS.ru писали, что дерматолог-трихолог Юлия Галлямова рекомендует при выпадении волос из-за частных стрессов заниматься физкультурой. Это снизит уровень нервного напряжения. Помочь сохранить волосы поможет использование расчески дарсонваль и массаж волосяной части головы. Женщины могут дополнительно использовать маски для волос, содержащие красный перец.