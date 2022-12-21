Трихолог Егорова: нужно носить шапки из натуральных и неколючих материалов

Шапки из синтетических материалов также противопоказаны. Это связано с тем, что волосы от них наэлектризовываются. От этого страдают волосяные фолликулы. По мнению специалиста, при выборе головного убора следует обратить внимание на наличие хлопчатобумажной подкладки.