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Трихолог Егорова: нужно носить шапки из натуральных и неколючих материалов

Сегодня, 09:01
Людям с жирной кожей головы следует отказаться от головных уборов из натуральной шерсти, так как при соприкосновении с таким покровом на коже могут появляться высыпания.

Об этом рассказала в беседе с корреспондентами NEWS.ru врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова.

Шапки из синтетических материалов также противопоказаны. Это связано с тем, что волосы от них наэлектризовываются. От этого страдают волосяные фолликулы. По мнению специалиста, при выборе головного убора следует обратить внимание на наличие хлопчатобумажной подкладки.

Многие и вовсе отказываются от головных уборов в холодные сезоны. Эксперт также называет это ошибкой. Последствием такой привычки могут стать не только частые простуды, но и повреждение волосяных луковиц.

Таким образом, при выборе шапки в первую очередь необходимо обратить внимание на материал, их которого она изготовлена. Он должен быть натуральным и неколючим, чтобы лишний раз не раздражать кожу головы.

Ранее NEWS.ru писали, что дерматолог-трихолог Юлия Галлямова рекомендует при выпадении волос из-за частных стрессов заниматься физкультурой. Это снизит уровень нервного напряжения. Помочь сохранить волосы поможет использование расчески дарсонваль и массаж волосяной части головы. Женщины могут дополнительно использовать маски для волос, содержащие красный перец.

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