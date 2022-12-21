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Свердловскую область заполонила реклама услуг интимного характера

Сегодня, 09:56
По данным свердловских антимонопольщиков, к ним все больше поступает жалоб от населениянга рекламу интимных услуг.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на главу регионального УФАС Дмитрия Шалабодова, в этом году поступило 22 таких заявления. Это много по сравнению с прошлым годом. На их основании было рассмотрено восемь дел о рекламе, возбуждено 13 административных дел.

Помимо наложения штрафов, информация поступает в ведомства, отвечающие за за размещение рекламных конструкций. Это региональное мингосимущества и муниципальные власти.

Один из таких билбордов был установлен около отеля «Рамада». И на нем не первый раз можно наблюдать такую рекламу. Сейчас рассмотрено очередное дело.

По словам Шалабодова, речь идет не о сносе рекламных конструкций, а о наведении порядка.  

 

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