Свердловскую область заполонила реклама услуг интимного характера

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на главу регионального УФАС Дмитрия Шалабодова, в этом году поступило 22 таких заявления. Это много по сравнению с прошлым годом. На их основании было рассмотрено восемь дел о рекламе, возбуждено 13 административных дел.
Помимо наложения штрафов, информация поступает в ведомства, отвечающие за за размещение рекламных конструкций. Это региональное мингосимущества и муниципальные власти.
Один из таких билбордов был установлен около отеля «Рамада». И на нем не первый раз можно наблюдать такую рекламу. Сейчас рассмотрено очередное дело.
По словам Шалабодова, речь идет не о сносе рекламных конструкций, а о наведении порядка.