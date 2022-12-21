Свердловскую область заполонила реклама услуг интимного характера

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на главу регионального УФАС Дмитрия Шалабодова, в этом году поступило 22 таких заявления. Это много по сравнению с прошлым годом. На их основании было рассмотрено восемь дел о рекламе, возбуждено 13 административных дел.