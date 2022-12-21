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Суд вынес приговор омичу, который убил отчима во время конфликта

Сегодня, 12:24
Фото: 1MI
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Отчиму не нравился образ жизни парня. Из-за этого и произошел смертельный конфликт.

По сообщению Ленинского районного суда, вынесен приговор 30-летнему омичу, обвиняемого в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего).

Все началось с конфликта между отчимом и пасынком. Мужчине не нравился образ жизни и поведение парня, а именно то, что последний постоянно требовал у матери деньги. В ходе ссоры молодой человек ударил кулаками отчима по голове, в результате чего мужчина скончался.

Суд приговорил омича к восьми с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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