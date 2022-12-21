Суд вынес приговор омичу, который убил отчима во время конфликта

Все началось с конфликта между отчимом и пасынком. Мужчине не нравился образ жизни и поведение парня, а именно то, что последний постоянно требовал у матери деньги. В ходе ссоры молодой человек ударил кулаками отчима по голове, в результате чего мужчина скончался.