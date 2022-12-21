Суббота начинается в среду!

В обед (13:00) предлагаем прогуляться по «Бульварному кольцу» вместе с героями одноименного мини-сериала Дмитрия Барщевского.
В главных ролях: Кристина Орбакайте, Дмитрий Ульянов, Виктория Толстоганова, Екатерина Никитина, Алиса Фрейндлих, Юрий Соломин, Владимир Андреев, Алексей Кортнев, Нико Тавадзе.
Главные героини сериала «Бульварное кольцо» — три подруги, Надя (Виктория Толстоганова), Тоня (Кристина Орбакайте) и Полина (Екатерина Никитина). Женщины живут по соседству в центре Москвы, знают друг друга с детства. Надя и Полина счастливы в браке, воспитывают детей, а Антонина всю жизнь посвятила сцене: была танцовщицей ансамбля Игоря Моисеева, потом стала хореографом. Казалось бы, жизнь Антонины сложилась удачнее, чем у подруг, но это только на первый взгляд. У женщины нет детей, а у Павла (Дмитрий Ульянов), с которым она давно встречается, возникают серьезные финансовые проблемы…
20:30 — Домик в сердце Россия, Армения, 2014 год, 90 мин.
Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию с условием, что она ее получит, лишь когда обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по расчету. Но традиции все равно нужно соблюдать, и парочке предстоит увлекательное путешествие на родину Артура — Армению, чтобы как следует познакомиться с его многочисленной родней.
23:45 — Руби Спаркс (США, 2012 год)
Молодой, но уже успешный писатель переживает творческие и душевные муки: новый роман никак не выходит, музы все нет, да и вообще с девушками как-то не клеится. И вот, призвав на помощь остатки своей фантазии, Кэлвин придумывает себе девушку по имени Руби Спаркс — умницу, красавицу, спортсменку, короче говоря, идеал, а спустя неделю… обнаруживает этот идеал из плоти и крови на своем собственном диване. Уходить Руби явно не собирается, но вот кем она окажется — Галатеей или Белочкой?
Полная телепрограмма —
Фото: 12 канал