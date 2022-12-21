Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Суббота начинается в среду!

Сегодня, 06:58
Фото: 12 канал
Для того чтобы спланировать свои выходные заранее, для начала рекомендуем изучить телепрограмму 12 канала, который приготовил для своих зрителей отличные фильмы.

В обед (13:00) предлагаем прогуляться по «Бульварному кольцу» вместе с героями одноименного мини-сериала Дмитрия Барщевского.

В главных ролях: Кристина Орбакайте, Дмитрий Ульянов, Виктория Толстоганова, Екатерина Никитина, Алиса Фрейндлих, Юрий Соломин, Владимир Андреев, Алексей Кортнев, Нико Тавадзе.

Главные героини сериала «Бульварное кольцо» — три подруги, Надя (Виктория Толстоганова), Тоня (Кристина Орбакайте) и Полина (Екатерина Никитина). Женщины живут по соседству в центре Москвы, знают друг друга с детства. Надя и Полина счастливы в браке, воспитывают детей, а Антонина всю жизнь посвятила сцене: была танцовщицей ансамбля Игоря Моисеева, потом стала хореографом. Казалось бы, жизнь Антонины сложилась удачнее, чем у подруг, но это только на первый взгляд. У женщины нет детей, а у Павла (Дмитрий Ульянов), с которым она давно встречается, возникают серьезные финансовые проблемы…

20:30 — Домик в сердце Россия, Армения, 2014 год, 90 мин.
  • Режиссер: Грач Кешишян
  • В главных ролях: Мария Сёмкина, Хорен Левонян, Армен Джигарханян, Екатерина Стриженова, Александр Хачатрян, Джулия Погосова, Сергей Погосов, Эмилия Погосова, Ян Цапник, Олег Шкловский

Катя — молодая бизнес-вумен, которой никогда не хватает времени на личную жизнь. Умирая, отец оставляет ей в наследство свою компанию с условием, что она ее получит, лишь когда обзаведется мужем и тремя детьми. По иронии судьбы водитель Кати Артур, и по совместительству отец-одиночка троих детей, остро нуждается в деньгах, чтобы закрыть свои долги. Как им обоим выбраться из своих непростых ситуаций? Решение приходит неожиданно: надо просто вступить в брак по расчету. Но традиции все равно нужно соблюдать, и парочке предстоит увлекательное путешествие на родину Артура — Армению, чтобы как следует познакомиться с его многочисленной родней.

23:45 — Руби Спаркс (США, 2012 год)

Молодой, но уже успешный писатель переживает творческие и душевные муки: новый роман никак не выходит, музы все нет, да и вообще с девушками как-то не клеится. И вот, призвав на помощь остатки своей фантазии, Кэлвин придумывает себе девушку по имени Руби Спаркс — умницу, красавицу, спортсменку, короче говоря, идеал, а спустя неделю… обнаруживает этот идеал из плоти и крови на своем собственном диване. Уходить Руби явно не собирается, но вот кем она окажется — Галатеей или Белочкой?

Полная телепрограмма — https://12-kanal.ru/broadcast/

Фото: 12 канал

#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим
Сегодня, 04:41
Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички
Сегодня, 07:09
До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном
Сегодня, 09:37
В Омске на крупном заводе внезапно сменилось руководство
Сегодня, 05:29
Смена календарей и ветров. В новогоднюю ночь омичей поджидают капризы погоды
Сегодня, 05:01
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Вчера, 06:45