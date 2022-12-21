Столкновение неизбежно. Омских водителей предупредили о корке льда на дороге

Вчера, 20 декабря, в Омске прошел снегопад. По данным регионального ГИБДД, в течение дня на территории Омской области зарегистрировали 55 ДТП с материальным ущербом и еще 6 аварий, в которых два человека погибли и восемь пострадали, последних увезли в больницу.