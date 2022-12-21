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Столкновение неизбежно. Омских водителей предупредили о корке льда на дороге

Сегодня, 03:00
Фото: 1MI

В Омской области из-за плохой погоды произошла 61 авария

Накануне в регионе произошли многочисленные аварии. Сегодня погода ухудшилась, ДТП могут продолжиться.

Вчера, 20 декабря, в Омске прошел снегопад. По данным регионального ГИБДД, в течение дня на территории Омской области зарегистрировали 55 ДТП с материальным ущербом и еще 6 аварий, в которых два человека погибли и восемь пострадали, последних увезли в больницу.

Сегодня ночью произошло понижение температуры. Из-за этого на дорогах мог появиться гололед. Омских водителей просят быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать маневров и резкого торможения.

По данным сайта «Гисметео», сегодня утром температура воздуха составила -12 градусов. В течение дня похолодание продолжится. К вечеру столбик термометра покажет -17 градусов.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#ДТП#Снег#Мороз#Ухудшение погоды#ГИБДД
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