Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим

Вчера, 20 декабря, главный санитарный врач по Омской области Александр Крига подписал документ, согласно которому в регионе произойдет усиление мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемической ситуации.
В постановлении говорится, что в медицинских организациях и учреждения социального обслуживания введут масочный режим. Пациентов с симптомами ОРВИ будут принимать отдельно, а больных ковидом, гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями должны госпитализировать отдельно от остальных пациентов.
Также ввели ряд требований для работы образовательных учреждений. Директора школ и ректоры вузов должны приостановить учебный процесс на срок не менее 7 дней, если в классах или группах 20% учащихся отсутствуют из-за ОРВИ.
На входе в образовательные и социальные учреждения установят «утренний фильтр». У детей и сотрудников будут измерять температуру и не пускать на занятия в случае болезни. Допуск посетителей в школы-интернаты и учреждения для детей-сирот будет ограничен. То же самое коснется пациентов учреждений социального обслуживания.
Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили выдать сотрудникам маски и антисептики. А также велели следить за тем, чтобы сотрудники, которые работают на улице, не переохлаждались, и у них было место для обогрева и приема пищи.