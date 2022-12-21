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Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

Омский Роспотребнадзор ввел масочный режим в больницах и карантин в вузах

Глава омского Роспотребнадзора подписал соответствующее распоряжение.

Вчера, 20 декабря, главный санитарный врач по Омской области Александр Крига подписал документ, согласно которому в регионе произойдет усиление мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемической ситуации.

В постановлении говорится, что в медицинских организациях и учреждения социального обслуживания введут масочный режим. Пациентов с симптомами ОРВИ будут принимать отдельно, а больных ковидом, гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями должны госпитализировать отдельно от остальных пациентов.

Также ввели ряд требований для работы образовательных учреждений. Директора школ и ректоры вузов должны приостановить учебный процесс на срок не менее 7 дней, если в классах или группах 20% учащихся отсутствуют из-за ОРВИ.

На входе в образовательные и социальные учреждения установят «утренний фильтр». У детей и сотрудников будут измерять температуру и не пускать на занятия в случае болезни. Допуск посетителей в школы-интернаты и учреждения для детей-сирот будет ограничен. То же самое коснется пациентов учреждений социального обслуживания.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям поручили выдать сотрудникам маски и антисептики. А также велели следить за тем, чтобы сотрудники, которые работают на улице, не переохлаждались, и у них было место для обогрева и приема пищи.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Роспотребнадзор#Постановление
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