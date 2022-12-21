Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим

На входе в образовательные и социальные учреждения установят «утренний фильтр». У детей и сотрудников будут измерять температуру и не пускать на занятия в случае болезни. Допуск посетителей в школы-интернаты и учреждения для детей-сирот будет ограничен. То же самое коснется пациентов учреждений социального обслуживания.