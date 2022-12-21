В последние вечера уходящего года омичи будут традиционно ходить и ездить по магазинам, а также добираться по пробкам на последние корпоративы. Днем 29 декабря температура будет в среднем до -12 градусов по области, а к вечеру над регионом пройдут остатки теплого юго-восточного фронта, и потеплеет местами аж до -2, а по городу до -5. Вечером пойдет снежок, возможно, весьма колючий, потому что средняя скорость ветра будет около 25 км/ч, а порывы до 60 км/ч.