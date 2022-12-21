Каких подарков ожидать омичам от родного неба в новогодние праздники. Прогноз погоды на самые важные дни в году по данным интерактивного сервиса Ventusky.
В последние вечера уходящего года омичи будут традиционно ходить и ездить по магазинам, а также добираться по пробкам на последние корпоративы. Днем 29 декабря температура будет в среднем до -12 градусов по области, а к вечеру над регионом пройдут остатки теплого юго-восточного фронта, и потеплеет местами аж до -2, а по городу до -5. Вечером пойдет снежок, возможно, весьма колючий, потому что средняя скорость ветра будет около 25 км/ч, а порывы до 60 км/ч.
Ранним утром 30 декабря на область двинется похолодание со стороны Казахстана. Уже к 9 утра Омск остынет до -13, а к вечеру и до -20, как раз, когда большая часть омичей отправится за покупками к праздничному столу. Порывы ветра ожидаются до 50 км/ч.
Утром 31 декабря будет сильнейший ветер, в среднем предновогодний воздух будет носиться на скорости 35 км/ч, а порывы достигнут 80 км/ч. Температура в регионе будет держаться около -10, но ощущаться из-за ветра они будут на все -20. К обеду погода сбавит обороты. потеплеет до -5, а порывы ветра вернутся на уровень прошлого дня - 50 км/ч. Придет в регион и снег с западной части России.
Самое интересное ждет омичей вечером. Не только потому, что кто-то побежит за забытой банкой горошка, а кто-то уже сядет провожать 2022 год. Над областью продолжит идти снег, ветер еще немного утихнет, будет тепло и сказочно, почти как в хрустальном шаре, который сняли с полки и встряхнули.
В полночь, когда пробьют куранты, максимальные порывы ветра будут достигать скорости в 43 км/ч, немного похолодает до -11, а сказочный снежок уйдет дальше, к Новосибирску. Хоть средняя скорость ветра и утихнет до 22 км/ч, омичам стоит не забывать о безопасности и следует обращаться с новогодними фейерверками крайне осторожно, чтобы не испортить празднование.
1 января ветер стихнет как раз, когда самые ранние жаворонки проснутся, чтобы начать доедать салаты. В обед будет тихо и слегка морозно, на севере региона прихватит до -15.
К вечеру, когда празднующие омичи отправятся запускать остатки фейерверков, пойдет легкий снежок и чуть усилится ветер, особенно на юго-востоке области. Зато будет все так же тепло, над Омском до -9, а на самом севере до -15 градусов.
2 января ожидается самая волшебная погода. Со снегом хлопьями над всем регионом. Весь день будет очень тепло, до -2. Но к вечеру с запада начнет подбираться мороз, а к ночи похолодает до -15. Атмосферное давление «скакать» будет прилично, поэтому ветер тоже изменится за день несколько раз. В среднем, будет 25 км/ч.
3 января ветер утихнет до легчайших дуновений, с запада окончательно доберется холод, на севере области до -28, а по городу до -24. Снег идти перестанет, хотя облачность ожидается высокая. Так что будет мороз без солнца. Зато у омичей будет чистый, красивый снег на всех дорогах и крышах. Сугробы к этому дню будут в среднем 45 см по области.