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Сбербанк и авиакомпания NordStar запустили сервис SberPay для покупки билетов

Сегодня, 07:28
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов на самолеты авиакомпании NordStar при покупке их на официальном сайте и в приложении перевозчика.

Для покупки билетов через SberPay нужно выбрать этот способ оплаты, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки уведомлений в мобильное приложение. После появления заказа в разделе «Платежи» нужно лишь подтвердить операцию, при этом клиенту не требуется вводить данные карты — расчет осуществляется напрямую со счета пассажира.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер непрерывно совершенствует свои продукты и услуги, ведь комфорт клиентов — одна из его приоритетных задач. Сегодня авиаперелеты крайне востребованы, поэтому возможность оплаты в пару кликов в мобильном приложении — отличный шаг для упрощения процедуры. Нам было важно сделать доступным сервис бесконтактной оплаты для тех клиентов, кто привык рассчитываться с помощью телефона».

 

#Общество#Омск#Омская область
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