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Путь закрыт. Потепление разрушило дорогу в Омской области

Сегодня, 06:25
Фото: Минтранс Омской области

В Омской области закрыли разрушенную погодой переправу

Погода в Омской области решила разлучить Черлакский и Нововаршавский районы.

Администрация Черлакского района Омской области сообщила, что на «Черлакской» ледовой переправе стоит вода. Иртыш поднялся из-за потепления. Так что путь, соединяющий Черлакский район с Нововаршавским, закрыли для автомобилей до понижения температуры. Пешком, впрочем, переходить Иртыш не запретили.

Минтранс Омской области также сообщил, что переправа официально закрыта. Шлагбаум опущен, установлен запрещающий дорожный знак с табличкой «тонкий лед».

О том, что растаяли другие переправы, пока информации нет. Но жителям Омской области следует быть осторожными при движении на льду.

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#Дарья Зыкова#Транспорт#Переправа#Дороги#Зима#Омская область#Черлакский район#Нововаршавский район#Потепление
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