Путь закрыт. Потепление разрушило дорогу в Омской области

Администрация Черлакского района Омской области сообщила, что на «Черлакской» ледовой переправе стоит вода. Иртыш поднялся из-за потепления. Так что путь, соединяющий Черлакский район с Нововаршавским, закрыли для автомобилей до понижения температуры. Пешком, впрочем, переходить Иртыш не запретили.
Минтранс Омской области также сообщил, что переправа официально закрыта. Шлагбаум опущен, установлен запрещающий дорожный знак с табличкой «тонкий лед».
О том, что растаяли другие переправы, пока информации нет. Но жителям Омской области следует быть осторожными при движении на льду.