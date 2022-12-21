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Представитель «Лиги защиты врачей» Гальперин сообщил о «вымирании здравоохранения»

Сегодня, 04:59
Проблемы в здравоохранительной отрасли не раз являлись темой СМИ в этом году. Президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин прокомментировал причины обвинений со стороны населения в адрес врачей.

Существует два типа жалоб. Одни связаны с недоступностью медицинской помощи, другие — с недовольством результатами лечения, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Гальперина.

При этом пациенты склонны обвинять именно врачей, а не чиновников здравоохранения. Следует отметить, что именно чиновники ставят медиков в такие условия, что они не могут делать свою работу качественно. В связи с этим по стране наблюдается нехватка врачей и медперсонала.

Несмотря на то, что глава государства выпустил указ о повышении заработной платы медработникам, регионы практически не соблюдают его. При этом ни руководители органов здравоохранения в российских субъектах, ни главврачи, ни чиновники за это не наказаны. Они продолжают работать на своих местах.

Таким образом, здравоохранение в нашей стране вымирает, подытожил Семен Гальперин.

Ранее эксперт напомнил, что медицина в России уже давно перестала быть гуманистическим направлением. На здоровье населения многие представители здравоохранения просто зарабатывают деньги.

#Юлия Кононенко
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