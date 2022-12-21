Представитель «Лиги защиты врачей» Гальперин сообщил о «вымирании здравоохранения»

При этом пациенты склонны обвинять именно врачей, а не чиновников здравоохранения. Следует отметить, что именно чиновники ставят медиков в такие условия, что они не могут делать свою работу качественно. В связи с этим по стране наблюдается нехватка врачей и медперсонала.