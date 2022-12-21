Представитель «Лиги защиты врачей» Гальперин сообщил о «вымирании здравоохранения»

Существует два типа жалоб. Одни связаны с недоступностью медицинской помощи, другие — с недовольством результатами лечения, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Гальперина.
При этом пациенты склонны обвинять именно врачей, а не чиновников здравоохранения. Следует отметить, что именно чиновники ставят медиков в такие условия, что они не могут делать свою работу качественно. В связи с этим по стране наблюдается нехватка врачей и медперсонала.
Несмотря на то, что глава государства выпустил указ о повышении заработной платы медработникам, регионы практически не соблюдают его. При этом ни руководители органов здравоохранения в российских субъектах, ни главврачи, ни чиновники за это не наказаны. Они продолжают работать на своих местах.
Таким образом, здравоохранение в нашей стране вымирает, подытожил Семен Гальперин.
Ранее эксперт напомнил, что медицина в России уже давно перестала быть гуманистическим направлением. На здоровье населения многие представители здравоохранения просто зарабатывают деньги.