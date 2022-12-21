Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании по итогам осенней парламентской сессии высказалась о возможности проведения второй волны мобилизации в России.
«Никакой государственной необходимости второй волны мобилизации нет. Эта тема ни разу не поднималась и не обсуждалась, ее нет в повестке», — сообщила Матвиенко со ссылкой на высказывания президента Владимира Путина.
Напомним, 9 декабря на саммите Евразийского экономического союза сообщал, что для начала второй волны мобилизации «нет никаких факторов».