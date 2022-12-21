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Председатель Софведа РФ Матвиенко сделала важное заявление о второй волне мобилизации

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Валентина Матвиенко высказалась во время заседания по итогам осенней парламентской сессии.

Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании по итогам осенней парламентской сессии высказалась о возможности проведения второй волны мобилизации в России.

«Никакой государственной необходимости второй волны мобилизации нет. Эта тема ни разу не поднималась и не обсуждалась, ее нет в повестке», — сообщила Матвиенко со ссылкой на высказывания президента Владимира Путина.

Напомним, 9 декабря на саммите Евразийского экономического союза сообщал, что для начала второй волны мобилизации «нет никаких факторов».

Владимир Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации в России
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#Ольга Акамова#Касается каждого#Частичная мобилизация в России#Общество
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