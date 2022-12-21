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Погодные качели. На Омскую область идет жуткий мороз и снегопад

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI

В Омской области резко похолодает до -31 градуса

Синоптики Обь-Иртышского УГМС обещают резкие перемены температуры в конце этой недели.

Завтра, 22 декабря, в Омской области ожидается похолодание. Ночью столбик термометра опустится до -21…-26 градусов, местами будет морозно до -31 градуса. Днем температура воздуха составит -19…-24 градуса. Осадков не ожидается, местами изморозь, на дорогах гололедица.

В пятницу, 23 декабря, столбик термометра окажется на отметке -26…-31 градус. Скорость ветра составит 7-12 м/с, в некоторых районах ожидаются порывы до 14 м/с. Днем пройдет снег, ожидается метель. Местами порывы ветра будут до 20 м/с. Температура воздуха составит -7…-12 градусов. Местами до -17 градусов. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.

В субботу, 24 декабря, снегопад продолжится. В регион придет резкое потепление. Ночью будет тепло до -7…-12 градусов, местами до -17 градусов. Днем — -2…-7 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Ухудшение погоды#Прогноз погоды
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