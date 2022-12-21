Погодные качели. На Омскую область идет жуткий мороз и снегопад

В пятницу, 23 декабря, столбик термометра окажется на отметке -26…-31 градус. Скорость ветра составит 7-12 м/с, в некоторых районах ожидаются порывы до 14 м/с. Днем пройдет снег, ожидается метель. Местами порывы ветра будут до 20 м/с. Температура воздуха составит -7…-12 градусов. Местами до -17 градусов. На дорогах будет гололедица и снежные заносы.