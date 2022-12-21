Подготовка праздничного стола под любимые фильмы

Новый год в советском кино всегда был гораздо наряднее и ярче, чем в жизни среднего советского человека. Какие балы закатывались в наших фильмах, в каких платьях и карнавальных костюмах танцевали простые рабочие и младшие научные сотрудники, какие столы накрывались, какие подарки клали под ёлки! А музыкальные номера, которые в кино всегда выдавали за заводскую самодеятельность? Чего только не случалось в новогоднюю ночь в советском кино! В любой момент мог появиться незваный гость с веником в портфеле и полностью изменить вашу жизнь. Потому что Новый год — время чудес, главным из которых и было советское кино.