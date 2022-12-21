Подготовка праздничного стола под любимые фильмы

Что интересного ждет нас в эфире 12 канала в этот день?
12:40 — «Волшебное королевство Щелкунчика»
Сестра Мари и ее брат Фритц получают от своего крестного праздничный подарок — забавного и трогательного деревянного Щелкунчика. Но в рождественскую ночь начинает происходить настоящая магия, когда оживут не только «хорошие» игрушки, но и те, что грозят опасностью.
14:00 — «Всё, что нам нужно», мини-сериал
В главных ролях: Егор Бероев, Полина Сыркина, Анатолий Котенев, Светлана Зеленковская, Алеся Пуховая, Павел Харланчук, Руслан Чернецкий, Александр Ефремов, Дмитрий Пустильник
В предновогодней суете пересекаются истории разных по возрасту, профессии и жизненным приоритетам героев: писателя Вадима Снегина и студентки Даши; хоккеиста Дениса Чащина и миловидной проводницы Веры, ждущей своего «принца»; Светланы — примерной жены и матери двоих детей и ее внезапно вспыхнувшей страсти к генералу Сергею Набережнову; одинокой красавицы Дианы, деловой женщины, разочаровавшейся во всех человеческих радостях; и даже 12-летнего сына Светланы — Максима и влюбленной в него одноклассницы Маши.
Кто-то из них стремится круто поменять свою жизнь, кто-то пытается переосмыслить происходящее и начать все с чистого листа, кто-то старается продлить мгновения внезапно нахлынувшего счастья, — каждому хочется начать Новый Год с перемен к лучшему. До волшебного боя часов остаются считанные дни, минуты, — и все узелки распутываются, события в мгновение ока меняют ход, бросая героев от безмерной радости к полному отчаянью, чтобы в конце концов случилось долгожданное чудо, которого так ждут под Новый Год, и каждый обрел все, что нам нужно… Любовь.
18:00 — «Новый год в советском кино»
Новый год в советском кино всегда был гораздо наряднее и ярче, чем в жизни среднего советского человека. Какие балы закатывались в наших фильмах, в каких платьях и карнавальных костюмах танцевали простые рабочие и младшие научные сотрудники, какие столы накрывались, какие подарки клали под ёлки! А музыкальные номера, которые в кино всегда выдавали за заводскую самодеятельность? Чего только не случалось в новогоднюю ночь в советском кино! В любой момент мог появиться незваный гость с веником в портфеле и полностью изменить вашу жизнь. Потому что Новый год — время чудес, главным из которых и было советское кино.
18:45 — «Новогодний пассажир»
Россия, 2015 год, 44 мин, 2 серии
Режиссер: Юрий Морозов
В главных ролях: Марина Петренко, Евгений Пронин, Елена Дубровская, Дмитрий Мухин
Накануне Нового года Лиля сумела добиться от своего парня Кирилла обещания, что он познакомит ее с родителями. Девушка быстро спланировала поездку в Минск, с трудом раздобыв билеты в купе. Но, прибыв на вокзал, Лиля с удивлением обнаружила, что вместо ее Кирилла в купе располагается совсем чужой мужчина. Девушка решила, что Кирилл обманул и бросил ее. Но, возможно, это сама судьба дала Лиле шанс на счастье? «Новогодний пассажир» — романтическая комедия о предновогодней поездке, изменившей жизнь главной героини.
20:20 — Губернаторская новогодняя ёлка — 2023 «Заветное желание».
Омский Русский народный хор
21:40 — «Стас Михайлов. Народный корпоратив КОНЦЕРТ»
00:00 — Большой Новогодний концерт звезд российской эстрады
Фото: 12 канал