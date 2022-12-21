Почти четверть компаний в России не планируют нанимать сотрудников в 2023 году

Анализ показал, что еще весной этого года наем персонала планировало больше работодателей, чем сейчас, пишет INFOX.RU со ссылкой на Forbes. О том, что в грядущем году новых сотрудников нанимать не планируют, заявили 23% из опрошенных компаний, о наличии таких планов рассказали 58%.