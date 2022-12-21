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Почти четверть компаний в России не планируют нанимать сотрудников в 2023 году

21 декабря 07:46
Сервис «СберЗдоровье» провел исследование: представителей (руководителей и кадровиков) 350-ти отечественных и международных компаний опросили на предмет обновления/расширения кадрового состава в 2023 году.

Анализ показал, что еще весной этого года наем персонала планировало больше работодателей, чем сейчас, пишет INFOX.RU со ссылкой на Forbes. О том, что в грядущем году новых сотрудников нанимать не планируют, заявили 23% из опрошенных компаний, о наличии таких планов рассказали 58%.

Аналитики отмечают, что в апреле текущего года наем планировало 81% респондентов аналогичного исследования.

По информации «СберЗдоровья», рекрутинг активно продолжается в IT сферах, торговле и производстве. 28% предприятий сейчас в поисках топ-менеджеров, причем одно из самых востребованных умений кандидатов на эти должности — умение сохранить кадровый состав компании.

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