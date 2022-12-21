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Переливается всеми цветами. В центре Омска появился необычный светофор

Сегодня, 03:53
Фото: мэрия Омска

В Омске на Театральной площади установили светофор с подсветкой

У светофора подсвечивается опора, на которой он расположен.

В Омске на Театральной площади заработал новый светофор. Его конструкция состоит из светодиодных г-образных опор, которые дублируют основной сигнал светофорного комплекса.

Также на Театральной площади появились два островка безопасности, установили 11 транспортных и переходных светофоров и 28 дорожных знаков. В департаменте городского хозяйства отметили главный плюс нового светофора.

По словам начальника Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства Асхата Сабитова, водители автомобилей смогут видеть светофор издалека. Это позволит им снизить скорость заранее.

«На стойках установлены светодиодные повторители цвета сигнала светофора, на краю консолей также закреплены знаки пешеходного перехода. Всего на реконструкцию светофоров на Театральной площади в рамках регионального проекта „Безопасность дорожного движения“ направлено 6.5 млн рублей», — добавил представитель ведомства.
#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Светофор#Департамент городского хозяйства
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