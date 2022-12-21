В пресс-службе областного правительства назвали дату открытия нового скалодрома площадью 1 000 кв. м. Крупнейший в Омске скалодром откроется накануне Нового года, 29 декабря.
Скалодром возводили с привлечением средств Фонда поддержки олимпийцев — организация выделила 80 млн рублей на современное оборудование. Монтаж спортивного объекта поручили столичной профильной компании «Скалодром.ру», все работы завершились в срок.
В следующий четверг, 29 декабря, состоится торжественное открытие скалодрома на ул. 1-я Железнодорожная, 3, корпус 2. Вход для омичей в этот день будет свободным — любителей скалолазания приглашают опробовать новый скалодром на себе. С собой нужно будет принести сменную обувь.