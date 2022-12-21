В следующий четверг, 29 декабря, состоится торжественное открытие скалодрома на ул. 1-я Железнодорожная, 3, корпус 2. Вход для омичей в этот день будет свободным — любителей скалолазания приглашают опробовать новый скалодром на себе. С собой нужно будет принести сменную обувь.