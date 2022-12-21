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Перед Новым годом в Омске откроют самый большой скалодром

Сегодня, 04:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Скалодром строили с привлечением средств Фонда поддержки олимпийцев.

В пресс-службе областного правительства назвали дату открытия нового скалодрома площадью 1 000 кв. м. Крупнейший в Омске скалодром откроется накануне Нового года, 29 декабря.

Скалодром возводили с привлечением средств Фонда поддержки олимпийцев — организация выделила 80 млн рублей на современное оборудование. Монтаж спортивного объекта поручили столичной профильной компании «Скалодром.ру», все работы завершились в срок.

В следующий четверг, 29 декабря, состоится торжественное открытие скалодрома на ул. 1-я Железнодорожная, 3, корпус 2. Вход для омичей в этот день будет свободным — любителей скалолазания приглашают опробовать новый скалодром на себе. С собой нужно будет принести сменную обувь.

#Ольга Акамова#Омск#Город#Новости#Омская область#Скалодром#Скалолазы#Спорт#Строительство#Открытие
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