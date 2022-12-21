Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
Были внесены изменения в указ, который вышел 26 июня 1980 года.

По данным портала правовой информации, соответствующий указ губернатора Омской области об исключении памятника из реестра был подписан накануне, 20-го декабря. Изменения внесены в решение исполнительного комитета Омского областного Совета народных депутатов, принятое еще 26 июня 1980 года.

Из списка памятников истории и культуры Омской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения, исключен памятник Ф. Э. Дзержинскому, установленный в Советском округе.

Напомним, ранее второй секретарь омского Обкома КПРФ Иван Федин сообщал, что неизвестные снесли памятник Феликсу Дзержинскому. Через некоторое время памятник все же был обнаружен на близлежащей территории.

В соцсетях заявили о пропаже омского памятника Дзержинскому
Узнать подробнее

Обновлено: в пресс-службе министерства культуры Омской области объяснили, что бюст Дзержинского снят с госохраны и лишен статуса памятника решением Правительства РФ в 1999 году, но региональные нормы к этому решению до вчерашнего дня не были приведены в порядок. Обновленный бюст Дзержинскому установят на новом месте, после чего памятник снова внесут в реестр памятников, что обеспечит ему госохрану. 

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Памятник#Исторический памятник#Памятники#Охрана
Подпишитесь
Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим
Сегодня, 04:41
Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички
Сегодня, 07:09
«Брал деньги для прокурора». Адвокат экс-главы омской полиции пофантазировал в суде
Сегодня, 11:44
В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2
Сегодня, 11:41
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Сегодня, 12:06