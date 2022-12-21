Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры

Обновлено: в пресс-службе министерства культуры Омской области объяснили, что бюст Дзержинского снят с госохраны и лишен статуса памятника решением Правительства РФ в 1999 году, но региональные нормы к этому решению до вчерашнего дня не были приведены в порядок. Обновленный бюст Дзержинскому установят на новом месте, после чего памятник снова внесут в реестр памятников, что обеспечит ему госохрану.