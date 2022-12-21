Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры

По данным портала правовой информации, соответствующий указ губернатора Омской области об исключении памятника из реестра был подписан накануне, 20-го декабря. Изменения внесены в решение исполнительного комитета Омского областного Совета народных депутатов, принятое еще 26 июня 1980 года.
Из списка памятников истории и культуры Омской области, подлежащих государственной охране как памятники местного значения, исключен памятник Ф. Э. Дзержинскому, установленный в Советском округе.
Напомним, ранее второй секретарь омского Обкома КПРФ Иван Федин сообщал, что неизвестные снесли памятник Феликсу Дзержинскому. Через некоторое время памятник все же был обнаружен на близлежащей территории.
Обновлено: в пресс-службе министерства культуры Омской области объяснили, что бюст Дзержинского снят с госохраны и лишен статуса памятника решением Правительства РФ в 1999 году, но региональные нормы к этому решению до вчерашнего дня не были приведены в порядок. Обновленный бюст Дзержинскому установят на новом месте, после чего памятник снова внесут в реестр памятников, что обеспечит ему госохрану.