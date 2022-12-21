Отца "девочки-эльфа" с редким генетическим заболеванием пригласили в Госдуму

Максим Корчагин проинформировал о том, что его позвали в комиссию после того, как он принял участие в телепередаче на тему проблем детей с таким же диагнозом, как у его 13-летней дочери. В Российской Федерации таких четверо, пишет Pravda.Ru.
В программе участвовал представитель Госдумы. Именно он выступил с инициативой пригласить Корчагина в комиссию, специализирующуюся на решении аналогичных проблем.
"Дети-эльфы" живут также в Германии и Казахстане. Медики знают их всех "на пересчет". Корчагин выразил уверенность в том, что жизнь юных россиян, страдающих от прогерии, можно существенно улучшить.
Прогерия является редким синдромом ускоренного старения, проявляющимся в раннем детстве и приводящим к преждевременной смерти.