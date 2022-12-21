Омский «Авангард» в упорном матче одолел «Барыс»

Хозяева льда начали период бодро и задорно, но результат от своего рвения получили только на 16-й минуте, когда после передачи Линдена Вея ворота Василия Демченко поразил нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков. На этот гол омичи ответили за 20 секунд до первого перерыва: Владимир Жарков на «пяточке» получил пас от Корбана Найта и тут же переправил шайбу Дамиру Шарипзянову, который не подвел. С этим голом в «раздевалку» команды и отправились отдыхать.