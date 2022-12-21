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Омский «Авангард» в упорном матче одолел «Барыс»

Сегодня, 16:51
Фото: ХК Авангард
Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу омичей, которые прервали трехматчевую победную серию астанинцев.

В среду, 21 декабря, в Астане местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Победу в матче со счетом 3:1 праздновали гости.

Хозяева льда начали период бодро и задорно, но результат от своего рвения получили только на 16-й минуте, когда после передачи Линдена Вея ворота Василия Демченко поразил  нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков.  На этот гол омичи ответили за 20 секунд до первого перерыва: Владимир Жарков на «пяточке» получил пас от Корбана Найта и тут же переправил шайбу Дамиру Шарипзянову, который не подвел. С этим голом в «раздевалку» команды и отправились отдыхать.

Во второй двадцаминутке омичи побежали вперед, полностью захватили инициативу на льду и уже на 8-й минуте счет на табло стал 2:1 в пользу ястребов. Отличились в этом взятии ворот Семен Чистяков и Антон Белов, которые вывели на бросок Алекса Бродхерста.

В третьем периоде «Барыс» всеми правдами и неправдами старался сравнять счет, но тщетно, – хоккеисты «Авангарда» выдержали все «нападки» даже при игре в формате 4 на 6. А на последней минуте матча Сергей Толчинский поставил точку в этой игре, – отправил шайбу в пустые ворота.

В раздевалке после игры главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал своих подопечных «молодчиками».

«Ребята молодчики, тяжелая игра, супер третий период, красавцы, то, что нужно все сделали», – поблагодарил игроков Кравец.

Таким образом «Авангард» забрал обе игры на выезде, поднялся в турнирной таблице на 5-е место и уже 23 декабря встретится с «Амуром» на льду родной G-Drive Арены.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Астана#Сергей Толчинский#Алекс Бродхерст#Дамир Шарипзянов#Хоккей#Авангард#КХЛ#Барыс
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