Офтальмолог Аскерова: причиной испортившегося зрения может быть стресс

Глаукома и нейропатия могут, в свою очередь, спровоцировать хронический стресс. Однако это случается нечасто. Преимущественно пациенты при посещении офтальмолога жалуются на снижение остроты зрение или сужение полей видимости. При этом обследование показывает, что никаких медицинских причин для ухудшения зрения нет. Таким образом, оно может быть вызвано неврозом. В большей части случаев данный недуг имеет обратимый характер.