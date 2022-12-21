Офтальмолог Аскерова: причиной испортившегося зрения может быть стресс

При стрессах выделяется кортизол, гормон стресса. Он вызывает дисбаланс, негативно влияя на головной мозг. В частности, это отражается и на зрительной системе, передает Общественная служба новостей со ссылкой на офтальмолога.
Глаукома и нейропатия могут, в свою очередь, спровоцировать хронический стресс. Однако это случается нечасто. Преимущественно пациенты при посещении офтальмолога жалуются на снижение остроты зрение или сужение полей видимости. При этом обследование показывает, что никаких медицинских причин для ухудшения зрения нет. Таким образом, оно может быть вызвано неврозом. В большей части случаев данный недуг имеет обратимый характер.
Если вылечить невроз, то, как следствие, улучшится зрение. Для этого нужно обратиться к неврологу или психотерапевту.
Офтальмолог назвала наиболее распространенные причины ухудшения зрения. Это заболевания хрусталика или сетчатки глаза, эндокринные и сосудистые нарушения, переутомление, механические травмы глаз и головы. В более серьезных случаях зрение снижается из-за отека головного мозга.
Ранее ОСН сообщала, что причинами детского косоглазия являются ссоры родителей и неблагоприятная эмоциональная обстановка в семье.