«Общажные» разборки. Омич решил отомстить соседу по общежитию и ограбил его

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 30-летний омич, который рассказал о грабеже в общежитии.
Выяснилось, что в комнату к мужчине пришел неизвестный молодой человек, который ударил его по лицу, а затем похитил ноутбук и смарт-часы. Помимо этого злоумышленник потребовал перевести на свой банковский счет 4 тыс рублей. Общий ущерб составил 129 тыс рублей.
Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний сосед потерпевшего, который ранее уже был судим за угон, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина рассказал, что потерпевший несколько дней назад обидел его знакомого, и он решил разобраться с обидчиком таким способом.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Омичу грозит до 7 лет лишения свободы. Помимо этого, по решению Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу.
Похищенное имущество возвращено владельцу.