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«Общажные» разборки. Омич решил отомстить соседу по общежитию и ограбил его

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
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Решив отомстить соседу по общежитию, омич избил и ограбил его

Мужчина похитил у соседа ноутбук и смарт-часы, а также заставил перевести на свой банковский счет 4 тыс рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 30-летний омич, который рассказал о грабеже в общежитии.

Выяснилось, что в комнату к мужчине пришел неизвестный молодой человек, который ударил его по лицу, а затем похитил ноутбук и смарт-часы. Помимо этого злоумышленник потребовал перевести на свой банковский счет 4 тыс рублей. Общий ущерб составил 129 тыс рублей.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний сосед потерпевшего, который ранее уже был судим за угон, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина рассказал, что потерпевший несколько дней назад обидел его знакомого, и он решил разобраться с обидчиком таким способом.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Омичу грозит до 7 лет лишения свободы. Помимо этого, по решению Ленинского районного суда подозреваемый заключен под стражу.

Похищенное имущество возвращено владельцу.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Общежитие#Сосед#Грабеж
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