«Общажные» разборки. Омич решил отомстить соседу по общежитию и ограбил его

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний сосед потерпевшего, который ранее уже был судим за угон, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина рассказал, что потерпевший несколько дней назад обидел его знакомого, и он решил разобраться с обидчиком таким способом.