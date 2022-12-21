«Несладкие» ватрушки

В нашей стране нет точной статистики, отражающей, сколько людей травмируются во время таких забав. Но ни один год не обходится без шокирующих случаев. Даже лыжи и сноуборд, говорят врачи, менее опасны для здоровья. Ватрушки способны развивать скорость до 60 км в час.
Нигде больше в зимнем отдыхе не встречается такое сочетание опасности и невозможности ее избежать. И в таком случае, уверен врач травматолог-ортопед Клинического медико-хирургического центра Дмитрий Летучих, будет совсем несладко: «Тюбинг достаточно опасная история для зимы как минимум, потому что люди катаются и не задумываются о травмах, которые могут получить, они могут ехать и не держаться за тюбинг, могут садиться вдвоем, втроем , могут пытаться закрутить этот тюбинг и сделать все, чтобы получить эмоции. А тюбинг опасен уже из-за своего строения, потому что когда он спружинит можно получить травмы спины, компрессионный перелом позвоночника, шеи, эта история с тюбингами травмоопасная, потому что не получается с него спрыгнуть, поскольку происходит та или иная опасность, если катимся на ледянке затормозили об снег, и дальше хорошо будет, а с тюбинга не всегда так, тем более можно сбить кого-то.»
Чтобы катание принесло не травмы, а удовольствие — необходимо соблюдать простые правила безопасности. Во-первых, спуски для тюбингов должны быть специальные без ям, бугров, торчащих кустов. Необходимо соблюдать дистанцию между спусками, запрещено кататься вместе с обладателями железных санок или привязывая один тюбинг к другому. Не нужно съезжать стоя или лежа на ватрушке. Что делать, если Вы все-таки получили травму, как оказать правильно первую помощь, тем более если вы оказались вдали от ближайшего травмпункта, ведь от действие в первые часы зависит дальнейшее восстановление пострадавшего?
Об этом расскажут, а главное все покажут эксперты программы «Медицинская академия» на 12 канале.
Под их руководством ведущая проекта Анастасия Галаева будет оказывать помощь при травмах руки, ноги и при обморожении.
Смотрите программу сегодня в 22.00 на 12 канале.
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Фото: 12 канал