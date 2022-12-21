«Несладкие» ватрушки

Нигде больше в зимнем отдыхе не встречается такое сочетание опасности и невозможности ее избежать. И в таком случае, уверен врач травматолог-ортопед Клинического медико-хирургического центра Дмитрий Летучих, будет совсем несладко: «Тюбинг достаточно опасная история для зимы как минимум, потому что люди катаются и не задумываются о травмах, которые могут получить, они могут ехать и не держаться за тюбинг, могут садиться вдвоем, втроем , могут пытаться закрутить этот тюбинг и сделать все, чтобы получить эмоции. А тюбинг опасен уже из-за своего строения, потому что когда он спружинит можно получить травмы спины, компрессионный перелом позвоночника, шеи, эта история с тюбингами травмоопасная, потому что не получается с него спрыгнуть, поскольку происходит та или иная опасность, если катимся на ледянке затормозили об снег, и дальше хорошо будет, а с тюбинга не всегда так, тем более можно сбить кого-то.»