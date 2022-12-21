На Ямале вырос размер прожиточного минимума

Власти ХМАО пока не увеличивают в регионе величину прожиточного минимума. Но летом он подрос сразу на 10 процентов, составив в среднем 18 625 рублей. Здесь в разбивке цифры будут выглядеть так: 20 302, 16 067 и 18 654 рублей соответственно в тех же категориях населения.