На Ямале вырос размер прожиточного минимума

Как сообщает fedpress.ru, теперь в первом регионе он составит с 1 января и на весь будущий год 14 375 рублей. Это средняя его величина.
Если брать в разбивке по отдельным группам населения, это выглядит так. Трудоспособные жители региона могут выжить, тратя по 15 669 рублей в месяц, пенсионеры – 12 363 рубля, дети – 14 176 рублей. Средний рост по сравнению с этим годом — 3,3 процента.
В соседнем Ямале средняя цифра будущего минимума будет немного выше - 20 923 рубля. Для таких же групп населения, как и Тюменской области, цифры составят соответственно 22 806, 17 994 и 20 295 рублей. Новые суммы будут больше на 5-5,5 процента.
Власти ХМАО пока не увеличивают в регионе величину прожиточного минимума. Но летом он подрос сразу на 10 процентов, составив в среднем 18 625 рублей. Здесь в разбивке цифры будут выглядеть так: 20 302, 16 067 и 18 654 рублей соответственно в тех же категориях населения.