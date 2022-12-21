На Региональном студенческом форуме выставили 100 юных омичей

Работа на форуме строилась по 3-м направлениям: «Развиваю», «Создаю» и «Профи». Трек зависел от того, где учится участник — в вузе или ссузе — и каков его опыт в сфере студенческого самоуправления. Направление «Развиваю» объединило студентов и старост 1-2 курсов вузов, «Создаю» — обучающихся 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры, представителей органов студенческого самоуправления. А вот трек «Профи» был рассчитан на молодежь из организаций среднего профессионального образования.