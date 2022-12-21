На Региональном студенческом форуме выставили 100 юных омичей

На этой неделе на базе санатория имени Д. М. Карбышева накануне завершился Региональный студенческий форум, где выступала активная молодежь — студенты вузов и колледжей из Омской области. В течение трех дней студенты делились опытом и прокачивали свои навыки.
Работа на форуме строилась по 3-м направлениям: «Развиваю», «Создаю» и «Профи». Трек зависел от того, где учится участник — в вузе или ссузе — и каков его опыт в сфере студенческого самоуправления. Направление «Развиваю» объединило студентов и старост 1-2 курсов вузов, «Создаю» — обучающихся 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры, представителей органов студенческого самоуправления. А вот трек «Профи» был рассчитан на молодежь из организаций среднего профессионального образования.
На форуме побывали проректоры ОмГУ, ОмГПУ, ОмГАУ, СибГУФКа, ОмГУПСа, ОмГМУ и ОмГТУ. Также учащиеся организаций среднего профессионального образования разработали свои продукты, которые будут интересны студентам ссузов. Так, они представили календарь региональных событий для представителей колледжей.