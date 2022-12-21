На омской границе задержали 1,5 тонны рыбы, колбасы и меда без документов

По сообщению омского Россельхознадзора, 20 декабря в ППУ «Исилькульский» задержали 1,5 тонны животноводческой продукции без необходимых документов.
В первом автомобиле обнаружили 840 кг меда, во втором — 336 кг копченой рыбы, а в третьем — 334 кг колбасных изделий. Все автомобили перевозили груз в Казахстан.
У перевозчиков отсутствовали ветеринарные сертификаты, необходимые для перемещения груза через границу. В связи с этим автомобили были задержаны, дальнейшая перевозка — запрещена, а грузы возвращены на территорию России.
В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.