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На омской границе задержали 1,5 тонны рыбы, колбасы и меда без документов

Сегодня, 13:20
Фото: rsn-omsk.ru
У перевозчиков отсутствовали ветеринарные сертификаты. В связи с этим грузы были возвращены на территорию России.

По сообщению омского Россельхознадзора, 20 декабря в ППУ «Исилькульский» задержали 1,5 тонны животноводческой продукции без необходимых документов.

В первом автомобиле обнаружили 840 кг меда, во втором — 336 кг копченой рыбы, а в третьем — 334 кг колбасных изделий. Все автомобили перевозили груз в Казахстан.

У перевозчиков отсутствовали ветеринарные сертификаты, необходимые для перемещения груза через границу. В связи с этим автомобили были задержаны, дальнейшая перевозка — запрещена, а грузы возвращены на территорию России.

В настоящее время правонарушители привлечены к административной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

Фото: rsn-omsk.ru
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#Россельхознадзор#Рыба#Копченая рыба#Мед#Колбаса#Граница
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