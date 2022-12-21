Мишустин: ученых нужно активнее вовлекать в процессы, направленные на развитие России

По мнению Михаила Мишустина, председателя российского правительства, страна нуждается в активном привлечении исследователей к решению задач развития общества на уровне государства. Об этом политик заявил на церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники.