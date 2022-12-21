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Мишустин: ученых нужно активнее вовлекать в процессы, направленные на развитие России

Сегодня, 19:08
По мнению Михаила Мишустина, председателя российского правительства, страна нуждается в активном привлечении исследователей к решению задач развития общества на уровне государства. Об этом политик заявил на церемонии вручения правительственной премии в области науки и техники.

Он отметил, что необходимо работать над вовлечением состоявшихся ученых в решение ряда задач развития общества и Российской Федерации в целом.

Кроме того, Мишустин заявил, что талантливую молодежь также следует привлечь к исследовательской работе. Об этом информирует Russian.rt.com.

Ранее глава РФ Владимир Путин сообщал о возможности предстоящего скачка в науке, который нужен для перехода к новому технологическому укладу.

По информации ФБА «Экономика сегодня», в РФ открылась молодежная эстафета, приуроченная к 165-летию со дня рождения Константина Циолковского.

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