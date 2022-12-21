Новость № 3. В ночь с 21 по 22 декабря омичи смогут полюбоваться звездопадом. Правда, как рассказал Городу55 омский астроном Владимиру Крупко, в городе поток будет слабый и не особо заметный. Чтобы насладиться красотой, нужно будет удалиться от Омска километров на 50, и ближе к утру.