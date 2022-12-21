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Масочный режим, судьба разрушенного памятника и звездопад. Омск сегодня

Сегодня, 14:03
Фото: Город55
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Итоги среды.

Новость № 1. В Омской области произойдет усиление мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. В больницах и учреждениях социального обслуживания введут масочный режим. В образовательных и социальных учреждениях будут измерять температуру. А руководителям организаций поручили выдать сотрудникам маски и антисептики.

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Новость № 2. В министерстве культуры Омской области рассказали, что бюст Феликса Дзержинского готовят к восстановлению. Помимо этого подбираются новые места, где можно будет расположить памятник. Монумент обязательно внесут в реестр памятников и обеспечат госохрану после реставрации.

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Новость № 3. В ночь с 21 по 22 декабря омичи смогут полюбоваться звездопадом. Правда, как рассказал Городу55 омский астроном Владимиру Крупко, в городе поток будет слабый и не особо заметный. Чтобы насладиться красотой, нужно будет удалиться от Омска километров на 50, и ближе к утру.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#ОРВИ#Грипп#Масочный режим#Памятник#Исторический памятник#Звездопад#Астроном
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