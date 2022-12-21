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Курс доллара впервые с 11 мая превысил 70 рублей

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI
Курс доллара США по отношению к рублю вырос до 70 рублей и более. Таких значений доллар достиг впервые с 11 мая 2022 года.

По данным на утро 21 декабря, в России стоимость доллара составила 70,04 рубля, после чего курс слегка снизился до 69,84 рубля. Курс евро составил 74,01 рубля, курс юаня — 9,99 рубля, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные Московской биржи.

Накануне доллар впервые с 11 мая 2022 года достиг значения более 68 рублей — всего за сутки он прибавил в стоимости 3,35 рубля. 20 декабря курс евро составлял 72,04 рубля.

По мнению экономиста Валерия Корнеева, точные причины падения рубля к настоящему моменту не известны. Эксперт не исключает, что на ситуацию оказывает влияние ЦБ РФ — под его управлением большое количество рублей поступает на внутренний рынок.

Корнеев отметил, что для экспортеров и импортеров курс доллара США, зафиксированный на уровне 70 рублей, считается оптимальным.

#Экономика
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