Курс доллара впервые с 11 мая превысил 70 рублей

По данным на утро 21 декабря, в России стоимость доллара составила 70,04 рубля, после чего курс слегка снизился до 69,84 рубля. Курс евро составил 74,01 рубля, курс юаня — 9,99 рубля, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на данные Московской биржи.
Накануне доллар впервые с 11 мая 2022 года достиг значения более 68 рублей — всего за сутки он прибавил в стоимости 3,35 рубля. 20 декабря курс евро составлял 72,04 рубля.
По мнению экономиста Валерия Корнеева, точные причины падения рубля к настоящему моменту не известны. Эксперт не исключает, что на ситуацию оказывает влияние ЦБ РФ — под его управлением большое количество рублей поступает на внутренний рынок.
Корнеев отметил, что для экспортеров и импортеров курс доллара США, зафиксированный на уровне 70 рублей, считается оптимальным.