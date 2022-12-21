Климатолог Киселев: Прибрежные районы Ленобласти окажутся под водой

В течение 100 лет вода в мировом океане может подняться на 100 сантиметров. Ученый отметил, что северная столица защищена дамбой. В периоды нагона воды в ней закрываются шлюзы, и вода не подступает к городу. Так происходит периодически. Однако сложно спрогнозировать, сможет ли дамба работать так постоянно. Стопроцентных гарантий на этот счет климатолог дать не может.