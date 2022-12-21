Климатолог Киселев: Прибрежные районы Ленобласти окажутся под водой

Одним из последствий климатических изменений является поднятие уровня мирового океана и затопление прибрежных территорий.
Климатолог Андрей Киселев рассказал Общественной службе новостей об угрозе затопления прибрежных районов Ленинградской области.
В течение 100 лет вода в мировом океане может подняться на 100 сантиметров. Ученый отметил, что северная столица защищена дамбой. В периоды нагона воды в ней закрываются шлюзы, и вода не подступает к городу. Так происходит периодически. Однако сложно спрогнозировать, сможет ли дамба работать так постоянно. Стопроцентных гарантий на этот счет климатолог дать не может.
Киселев отметил, что еще не поздно предпринять мероприятия для борьбы с возможным наводнением. Например, можно использовать опыт Нидерландов.