Климатолог Киселев рассказал о последствиях глобального потепления для России

Одним из последствий глобального потепления является таяние многолетней мерзлоты. Это отразится на состоянии инфраструктуры, которая будет подвергаться дополнительным нагрузкам. Например, могут происходить разрывы трубопроводов, а на зданиях — появляться трещины. В то же время у северных побережий появится морской путь, и на этих территориях нужно будет возводить новые объекты инфраструктуры.