Климатолог Киселев рассказал о последствиях глобального потепления для России

Геофизик Андрей Киселев рассказал Общественной службе новостей о последствиях такой тенденции для России.
Прежде всего ученый объяснил, что средние широты северного полушария являются единственным в России климатическим поясом, где площадь суши больше площади океана. Известно, что в теплые сезоны океан забирает на себя часть тепла из атмосферы, а в холодные — наоборот. На территориях, где превалирует суша, этот эффект более слабый.
Одним из последствий глобального потепления является таяние многолетней мерзлоты. Это отразится на состоянии инфраструктуры, которая будет подвергаться дополнительным нагрузкам. Например, могут происходить разрывы трубопроводов, а на зданиях — появляться трещины. В то же время у северных побережий появится морской путь, и на этих территориях нужно будет возводить новые объекты инфраструктуры.
Киселев рассказал о содержании в вечной мерзлоте парниковых газов, которые как раз и создают эффект глобального потепления. При этом в слоях мерзлоты есть бактерии, которые при холодных температурах находятся в летаргическом сне. При потеплении они просыпаются и начинают производить метан.
Еще одно неприятное последствие глобального потепления — обнажение могильников, которые находятся в мерзлоте. Это может привести к развитию заболеваний, о которых население планеты даже и не слышало.
Из-за потепления тают ледники. Из-за этого повышается уровень мирового океана, что может повлечь за собой затопление прибрежных населенных пунктов. Отчасти такая опасность угрожает Санкт-Петербургу.
Геофизик отметил, что климатические изменения сопряжены с учащением различных природных аномалий — частых ливней, ураганов, торнадо и других. Метеочувствительные люди крайне страдают от этого.
Ученый отметил и положительные моменты глобального потепления. Например, в северных районах со временем можно будет выращивать продукцию, которая сейчас растет только в теплых краях. Хотя вместе с этим на север переместятся и вредители сельскохозяйственных культур. Также уменьшится необходимость в потреблении энергоресурсов, поскольку снизится потребность в отоплении помещений.
Киселев отметил, что природные зоны страны, в которых выпадает много осадков, станут еще более влажными. Сухие же территории, напротив, более засушливыми. Для российских районов житницы это очень плохо.