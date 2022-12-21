Как футбол обрел мировую популярность

Историей этой английской игры делится Общественная служба новостей.
Популярность футбола обусловлена в первую очередь доступностью этого вида спорта. В футбол играют дети, подростки, взрослые мужчины и женщины. Из инвентаря для игры нужен только мяч и поле.
По телевидению футбольные матчи стали транслировать примерно с 1970-х годов. После этого количество фанатов игры по всей планете значительно увеличилось.
В мире ежегодно проводится не менее двух международных турнира по футболу. В 2021 году календарь спортивных мероприятий был дополнен Лигой Европы, Лигой чемпионов и Кубком конфедераций.
В России футбол появился в конце XIX века. Его завезли иностранные моряки и рабочие, которые трудились на российских заводах.
На сегодняшний день этот вид спорта не просто самый популярный в мире — он приносит самые большие ежегодные прибыли, исчисляемые миллиардами долларов.
Как правило, в больших денежных оборотах есть коррупционная составляющая. Например, во время последнего чемпионата мира в Катаре против FIFA и арабских организаторов выдвинули обвинения в отмывании средств и выгодных договоренностях.