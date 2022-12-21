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Как футбол обрел мировую популярность

Сегодня, 04:57
Футбол является одним из самых популярных видов спорта в мире. Очередным доказательством этого стал Кубок мира 2022 в Катаре. Ежегодно футбольные матчи собирают миллиарды зрителей.

Историей этой английской игры делится Общественная служба новостей.

Популярность футбола обусловлена в первую очередь доступностью этого вида спорта. В футбол играют дети, подростки, взрослые мужчины и женщины. Из инвентаря для игры нужен только мяч и поле.

По телевидению футбольные матчи стали транслировать примерно с 1970-х годов. После этого количество фанатов игры по всей планете значительно увеличилось.

В мире ежегодно проводится не менее двух международных турнира по футболу. В 2021 году календарь спортивных мероприятий был дополнен Лигой Европы, Лигой чемпионов и Кубком конфедераций.

В России футбол появился в конце XIX века. Его завезли иностранные моряки и рабочие, которые трудились на российских заводах.

На сегодняшний день этот вид спорта не просто самый популярный в мире — он приносит самые большие ежегодные прибыли, исчисляемые миллиардами долларов.

Как правило, в больших денежных оборотах есть коррупционная составляющая. Например, во время последнего чемпионата мира в Катаре против FIFA и арабских организаторов выдвинули обвинения в отмывании средств и выгодных договоренностях.

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