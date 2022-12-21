Глава ФОМС Баланин рассказал о создании фондов ОМС в ДНР и ЛНР

В Луганске Мариуполе провели церемонию подписания документов. “Впереди еще долгая и трудная работа, чтобы соответствовать уровню всей Российской Федерации. Подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования – огромный шаг в этом направлении”, – отметил глава ДНР Пушилин. Об этом пишет newstracker.ru.
Полисы ОМС планируют начать выдавать после Нового года. По заявлению Ильи Баланина, на основании полиса обязательного медицинского страхования население республик будет получать качественную медпомощь не только в ЛНР и ДНР, но и в любом российском субъекте. В том числе речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках. Как также добавил Баланин, в ближайшем будущем организуют работу по созданию территориальных фондов и выдаче полисов ОМС.
По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, организация деятельности территориального фонда ОМС в республике подтверждает “плавное и быстрое движение в правовое поле Российской Федерации”. “Подписание этих документов говорит о том, что мы максимально быстро интегрируемся в правовое поле России. Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России”, – отметил он.
По ранее сделанному в пресс-службе ФОМС заявлению, те жители РФ, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировали данные об удостоверяющих их личность документах, с 1 декабря могут получать цифровой полис ОМС. Его принимают в поликлиниках и больницах наравне с пластиковым полисом.