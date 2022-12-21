Глава ФОМС Баланин рассказал о создании фондов ОМС в ДНР и ЛНР

Полисы ОМС планируют начать выдавать после Нового года. По заявлению Ильи Баланина, на основании полиса обязательного медицинского страхования население республик будет получать качественную медпомощь не только в ЛНР и ДНР, но и в любом российском субъекте. В том числе речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках. Как также добавил Баланин, в ближайшем будущем организуют работу по созданию территориальных фондов и выдаче полисов ОМС.