Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Глава ФОМС Баланин рассказал о создании фондов ОМС в ДНР и ЛНР

Сегодня, 19:19
Фото: Пресс-службы администраций ЛНР и ДНР
Жителей ДНР и ЛНР обеспечат бесплатным медобслуживанием в рамках ОМС. Соответствующее соглашение об организации территориальных фондов и выдаче полисов жителям Донецкой и Луганской народных республик подписали председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин и врио глав двух республик.

В Луганске Мариуполе провели церемонию подписания документов. “Впереди еще долгая и трудная работа, чтобы соответствовать уровню всей Российской Федерации. Подписание соглашения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования – огромный шаг в этом направлении”, – отметил глава ДНР Пушилин. Об этом пишет newstracker.ru.

 

Полисы ОМС планируют начать выдавать после Нового года. По заявлению Ильи Баланина, на основании полиса обязательного медицинского страхования население республик будет получать качественную медпомощь не только в ЛНР и ДНР, но и в любом российском субъекте. В том числе речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи во всех федеральных клиниках. Как также добавил Баланин, в ближайшем будущем организуют работу по созданию территориальных фондов и выдаче полисов ОМС.

 

По словам временно исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, организация деятельности территориального фонда ОМС в республике подтверждает “плавное и быстрое движение в правовое поле Российской Федерации”. “Подписание этих документов говорит о том, что мы максимально быстро интегрируемся в правовое поле России. Соответственно, качество оказания медицинских услуг жителям нашей республики растет, и мы с каждым днем все больше и больше чувствуем себя полноценными гражданами России”, – отметил он.

 

По ранее сделанному в пресс-службе ФОМС заявлению, те жители РФ, которые застрахованы в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) и актуализировали данные об удостоверяющих их личность документах, с 1 декабря могут получать цифровой полис ОМС. Его принимают в поликлиниках и больницах наравне с пластиковым полисом.

Подпишитесь
Снова эпидемия? В Омской области вернули масочный режим
Сегодня, 04:41
Невозможно приехать в Омск. На праздники в пригороде перестанут ходить электрички
Сегодня, 07:09
«Брал деньги для прокурора». Адвокат экс-главы омской полиции пофантазировал в суде
Сегодня, 11:44
В Омске утвердили проект строительства крытого бассейна на Московке-2
Сегодня, 11:41
Звездопад в самую долгую ночь. Что небо готовит омичам
Сегодня, 12:06
Памятник Дзержинскому в Омске исключили из списка охраняемых объектов культуры
Сегодня, 10:15