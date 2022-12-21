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Глава Чувашии: по поврежденному трубопроводу газ поступал в Евросоюз

Сегодня, 19:05
По словам Олега Николаева, главы Чувашии, по трубопроводу, поврежденному в Вурнарском районе, осуществляются поставки энергоресурсов в европейские страны.

Николаев подчеркнул в интервью с представителями СМИ, что данный газопровод является магистральным, и он не обеспечивает газом Чувашию. Газ по нему следует транзитом в государства Европы. 

Известно, что 20 декабря в Чувашской республике вследствие утечки на газопроводе случилось возгорание. Об этом пишет Russian.rt.com.

Диаметр прорыва, произошедшего в период проведения ремонтных работ в подземной части магистрального газового трубопровода  Уренгой — Помары — Ужгород составил 1420 мм. Вследствие пожара трое человек погибли.

Известно, что аварией обусловлен рост стоимости газа на Европейской бирже. Сейчас цена топлива приближается к отметке $1250 за 1 тыс. куб. м.

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