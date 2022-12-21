Глава Чувашии: по поврежденному трубопроводу газ поступал в Евросоюз

Николаев подчеркнул в интервью с представителями СМИ, что данный газопровод является магистральным, и он не обеспечивает газом Чувашию. Газ по нему следует транзитом в государства Европы.
Известно, что 20 декабря в Чувашской республике вследствие утечки на газопроводе случилось возгорание. Об этом пишет Russian.rt.com.
Диаметр прорыва, произошедшего в период проведения ремонтных работ в подземной части магистрального газового трубопровода Уренгой — Помары — Ужгород составил 1420 мм. Вследствие пожара трое человек погибли.
Известно, что аварией обусловлен рост стоимости газа на Европейской бирже. Сейчас цена топлива приближается к отметке $1250 за 1 тыс. куб. м.