Электрошокер не помог. В Сибири пенсионерке пришлось сбегать из собственного дома

Пенсионерка снимала побои, семье пришлось обзавестись электрошокером, чтобы выходить из комнаты. Хотя в какой-то момент и он перестал помогать. Дверь в их комнату сосед изрубил топором, а также, в отсутствие пенсионерки, напал с топором на ее сына-инвалида. Врачам пришлось зашивать ему рану и фиксировать травму. Но в полиции и после этого отказались возбуждать уголовное дело, пока пенсионерка не обратилась с жалобой в прокуратуру.