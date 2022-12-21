Электрошокер не помог. В Сибири пенсионерке пришлось сбегать из собственного дома

Издание «Сiбдепо» опубликовало жуткую историю о проблемах сожительства. В одной из квартир Новокузнецка проживала пенсионерка с сыном-инвалидом, квартира была разделена на 2 части. Люди жили как в общежитии, с общей кухней и уборной.
С предыдущими жильцами пенсионерка и ее сын поддерживали добрососедские отношения, но люди решили продать свою часть. Купила половину квартиры девушка с ребенком. И все бы ничего, но однажды она решила привести в дом мужчину.
«Бойфренд» оказался нехорошим соседом. С первого же дня заселения он выказал интересные предпочтения: не смывал за собой в уборной и мог справить нужду в вовсе не предназначенных для этого местах. Например, однажды, семья обнаружила «подарок» в холодильнике. Поговорить спокойно с мужчиной не получалось, он кидался с кулаками.
Пенсионерка снимала побои, семье пришлось обзавестись электрошокером, чтобы выходить из комнаты. Хотя в какой-то момент и он перестал помогать. Дверь в их комнату сосед изрубил топором, а также, в отсутствие пенсионерки, напал с топором на ее сына-инвалида. Врачам пришлось зашивать ему рану и фиксировать травму. Но в полиции и после этого отказались возбуждать уголовное дело, пока пенсионерка не обратилась с жалобой в прокуратуру.
Сейчас семья вынуждена была покинуть свою квартиру и отправиться на съемное жилье. Они надеются, что буйного соседа выселят.