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Электрошокер не помог. В Сибири пенсионерке пришлось сбегать из собственного дома

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
иллюстрация

В Сибири выжили из квартиры пенсионерку с сыном-инвалидом

Соседей не выбирают. Сибирякам не повезло, к ним в квартиру подселился опасный сожитель. Пенсионерка вынуждена была уйти из собственного дома вместе с сыном-инвалидом, когда перестал помогать даже электрошокер, а в холодильнике жильцы нашли ароматный «подарок».

Издание «Сiбдепо» опубликовало жуткую историю о проблемах сожительства. В одной из квартир Новокузнецка проживала пенсионерка с сыном-инвалидом, квартира была разделена на 2 части. Люди жили как в общежитии, с общей кухней и уборной.

С предыдущими жильцами пенсионерка и ее сын поддерживали добрососедские отношения, но люди решили продать свою часть. Купила половину квартиры девушка с ребенком. И все бы ничего, но однажды она решила привести в дом мужчину.

«Бойфренд» оказался нехорошим соседом. С первого же дня заселения он выказал интересные предпочтения: не смывал за собой в уборной и мог справить нужду в вовсе не предназначенных для этого местах. Например, однажды, семья обнаружила «подарок» в холодильнике. Поговорить спокойно с мужчиной не получалось, он кидался с кулаками.

Пенсионерка снимала побои, семье пришлось обзавестись электрошокером, чтобы выходить из комнаты. Хотя в какой-то момент и он перестал помогать. Дверь в их комнату сосед изрубил топором, а также, в отсутствие пенсионерки, напал с топором на ее сына-инвалида. Врачам пришлось зашивать ему рану и фиксировать травму. Но в полиции и после этого отказались возбуждать уголовное дело, пока пенсионерка не обратилась с жалобой в прокуратуру.

Сейчас семья вынуждена была покинуть свою квартиру и отправиться на съемное жилье. Они надеются, что буйного соседа выселят.

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#Общество#Полиция#Соседи#Общежитие#Уголовное дело#Инвалид#Пенсионер#Новости#Сибирь#Прокуратура#Дарья Зыкова
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