Эксперты прокомментировали курс евро

Накануне ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский выразил мнение, что 65–70 рублей за 1$, 70–75 рублей за 1€ и 9,5–10 рублей за юань видятся относительно приемлемыми уровнями для всех участников рынка. Он предположил, что рубль остановится на таких показателях уже в первом квартале будущего года.