Эксперты прокомментировали курс евро

По словам эксперта, в последние дни рубль ослабел из-за ряда факторов, в том числе из-за выплат работникам под конец года. Часть из этих денег население традиционно переводит в валюту, пишет газета “Известия”.
Аналитик “КСП Капитал УА” Михаил Беспалов считает, что на курс рубля могли повлиять опасения на фоне новых антироссийских санкций. Также определённую роль могли сыграть: увеличение дисконта на российскую нефть и снижение стоимости энергоресурсов. По мнению Беспалова, декабрьские продажи валютной выручки снизят курс.
Накануне ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский выразил мнение, что 65–70 рублей за 1$, 70–75 рублей за 1€ и 9,5–10 рублей за юань видятся относительно приемлемыми уровнями для всех участников рынка. Он предположил, что рубль остановится на таких показателях уже в первом квартале будущего года.