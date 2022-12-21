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Эксперты прокомментировали курс евро

Сегодня, 07:11
По словам доцента РЭУ имени Плеханова Дениса Домащенко до конца текущего года евро может стоить более 73 рублей, впрочем, он не исключил возможности падения ниже 70 рублей.

По словам эксперта, в последние дни рубль ослабел из-за ряда факторов, в том числе из-за выплат работникам под конец года. Часть из этих денег население традиционно переводит в валюту, пишет газета “Известия”.

Аналитик “КСП Капитал УА” Михаил Беспалов считает, что на курс рубля могли повлиять опасения на фоне новых антироссийских санкций. Также определённую роль могли сыграть: увеличение дисконта на российскую нефть и снижение стоимости энергоресурсов. По мнению Беспалова, декабрьские продажи валютной выручки снизят курс.

Накануне ведущий аналитик Экспобанка Роман Белевский выразил мнение, что 65–70 рублей за 1$, 70–75 рублей за 1€ и 9,5–10 рублей за юань видятся относительно приемлемыми уровнями для всех участников рынка. Он предположил, что рубль остановится на таких показателях уже в первом квартале будущего года.

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