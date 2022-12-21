До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном

Пресс-служба компании «Омск-пригород» сообщила, что омичи теперь смогут оплачивать проезд в областных электропоездах с помощью одного лишь смартфона, через чат-бот в Telegram.
Для оплаты нужно отсканировать код на сайте «Омск-пригород», в открывшемся чат-боте нажать «Старт» или «Купить билет», определиться с датой и местом поездки, выбрать нужное банковское приложение и подтвердить оплату. Проходит она через систему быстрых платежей. И можно предъявлять готовый билет контроллеру.
Таким способом можно купить билет за 10 дней до нужной даты. Не нужно теперь ни стоять в очередях у терминала, ни каждый раз вводить свои данные.