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До чего дошел прогресс. В омских электричках теперь можно оплатить проезд смартфоном

Сегодня, 09:37
Фото: Город55
иллюстрация

Омичам предложили оплачивать проезд в электричках через чат-бот в Telegram

«Омск-пригород» запустил новый сервис оплаты проезда.

Пресс-служба компании «Омск-пригород» сообщила, что омичи теперь смогут оплачивать проезд в областных электропоездах с помощью одного лишь смартфона, через чат-бот в Telegram.

Для оплаты нужно отсканировать код на сайте «Омск-пригород», в открывшемся чат-боте нажать «Старт» или «Купить билет», определиться с датой и местом поездки, выбрать нужное банковское приложение и подтвердить оплату. Проходит она через систему быстрых платежей. И можно предъявлять готовый билет контроллеру.

Таким способом можно купить билет за 10 дней до нужной даты. Не нужно теперь ни стоять в очередях у терминала, ни каждый раз вводить свои данные.

скриншот чат-ботаскриншот чат-бота
скриншот чат-ботаскриншот чат-бота
скриншот чат-бота
#Общество#Город#Экономика#Электричка#Билет на поезд#Новости#Омская область#Омск#РЖД#Дарья Зыкова
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