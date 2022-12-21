Диетолог напомнила о самых распространенных ошибках россиян на новогоднем застолье

Диетолог Маргарита Королева рассказала в беседе с Общественной службой новостей о самых опасных продуктах новогоднего стола.
Прежде всего, специалист отметила, что те или иные блюда опасны для организма не сами по себе, а в сочетании друг с другом.
«Мимоза», «Оливье», «Селедка под шубой» — все эти салаты собираются на одном праздничном столе одновременно, и хочется попробовать все их за один прием пищи. Однако для ЖКТ это вредно. Поэтому диетолог порекомендовала отменить голодание накануне праздника людям, которые планируют принять участие в застолье. Накануне желательно хоть немного перекусить, иначе сдержать себя перед аппетитными изысками будет достаточно сложно.
Самая распространенная ошибка — это переедание в праздник жирной пищей в сочетании с крепкими напитками.