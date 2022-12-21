«Брал деньги для прокурора». Адвокат экс-главы омской полиции пофантазировал в суде

В своей речи Станислав Абрамов несколько раз сравнивал уголовное дело в отношении Евгения Быкова с репрессиями 1937–1938 годов. Дескать, тогда людей арестовывали, заводили уголовные дела, отправляли в лагеря или расстреливали по надуманным обвинениям, а уголовные дела писались «на коленке», не подтверждались значимыми фактами, а содержали лишь невнятные показания свидетелей и доносы. И все это делалось при попустительстве и с подачи тогдашних сотрудников и руководителей НКВД.