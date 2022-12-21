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«Брал деньги для прокурора». Адвокат экс-главы омской полиции пофантазировал в суде

Сегодня, 11:44
Фото: Город55
Адвокат Станислав Абрамов выступил в прениях сторон
Выступая в прениях, защитник Евгения Быкова не скупился на красочные эпитеты и сравнил уголовное дело своего доверителя с репрессиями 1937–1938 годов.

Сегодня в Кировском районном суде города Омска продолжились прения сторон по уголовному делу бывшего начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова, которого обвиняют во взятках на общую сумму почти 7 млн рублей.  На этот раз слово предоставили защите подсудимого.

Первым в игру вступил адвокат Станислав Абрамов. Все доводы, которые он озвучивал больше часа, сводились к тому, что Быков ни капли не виноват в инкриминируемых деяниях, а вся история с взяточничеством — это банальная провокация.

«Быков данные преступления не совершал, и правоохранительные органы арестовали не того… В этом деле присутствует только мнимая действительность, которая подтверждается только свидетельскими показаниями без намеков на какие-либо достоверные факты.  Эти свидетельские показания могли быть какими угодно, особенно после угроз стать соучастником по делу или обещаний избежать уголовной ответственности», — заявил суду адвокат Абрамов.

По мнению защитника, Быков виноват лишь в том, что добросовестно исполнял свои обязанности по службе. Встреча с посредником, коим был Сергей Павлов по прозвищу Волосатый, была банальной провокацией. Якобы Быков, узнав, что Павлов берет деньги, прикрываясь его именем, хотел выяснить все детали, узнать данные всех фигурантов, чтобы в дальнейшем самому задержать и привлечь Волосатого к уголовной ответственности.

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Подстрекателями в этой провокации, по мнению защиты, выступили оперативники регионального УФСБ, которые, мол, после задержания Павлова всеми правдами и неправдами убедили последнего связаться с Быковым, договориться о встрече и передать ему деньги. Напомним, собственно, после этой встречи пока еще полковник полиции и был задержан.

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В своей речи Станислав Абрамов несколько раз сравнивал уголовное дело в отношении Евгения Быкова с репрессиями 1937–1938 годов.  Дескать, тогда людей арестовывали, заводили уголовные дела, отправляли в лагеря или расстреливали по надуманным обвинениям, а уголовные дела писались «на коленке», не подтверждались значимыми фактами, а содержали лишь невнятные показания свидетелей и доносы. И все это делалось при попустительстве и с подачи тогдашних сотрудников и руководителей НКВД.

«Мы же не хотим повторения 37-го года, не хотим еще одного Ежова», — намекнул защитник.

Ближе к середине речи Абрамов решил немного пофантазировать и договорился до того, что заявил: мол, деньги Быков брал для прокурора.

«Представьте, вот встанет Быков и, скажем, заявит: „А я не себе брал деньги, а для прокурора!“ И что же на это ответит последний? Потребует факты, доказательства и аргументы», — пофантазировал Станислав Абрамов.

Тем временем, по заверениям защитника, в деле Быкова нет ни фактов, ни мало-мальски достоверных доказательств.  Якобы эпизод с взяткой — это провокация, результаты оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ сфабрикованы, неоднократно менялись и переписывались и выглядят как «липа».

Евгений Быков был доволен услышанным
Фото: Город55

Сам Быков, слушая речь своего адвоката, улыбался и был явно доволен услышанным.

За полчаса до обеденного перерыва Абрамов прервался, и суд объявил перерыв до 26 декабря. В следующий понедельник защита Быкова продолжит озвучивать свою позицию по делу. Не исключено, что участие в прениях примет и сам подсудимый.

Напомним, гособвинение попросило суд назначить Евгению Быкову 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 26 млн рублей, дополнительными наказаниями и конфискацией некоторого имущества.

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