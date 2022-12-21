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Автоэксперт рассказал о росте продаж электрокаров в России

Сегодня, 05:01
Представители авторынка сообщили, что продажи электрокаров в России растут. В то же время наблюдается рост производства автомобилей, собранных на отечественных предприятиях.

Поставки электромобилей в регионы уже приобрели массовый характер. О том, насколько этот транспорт состоятелен в зимний период, рассказал в беседе с Общественной службой новостей автоэксперт Антон Воротников.

Блогер отметил, что в разных регионах владельцы электрокаров по-разному отзываются об особенностях использования этого транспорта в холодный сезон. Это связано с тем, в каждом регионе — свои климатические условия. Где-то пятьдесят градусов мороза, а где-то только десять. В целом отмечается тенденция, что зимой заряд электрокаров снижается вдвое. В основном энергия расходуется на ледяную корку и обогрев.

Во всех остальных отношениях электрокары идентичны традиционному транспорту, и на зимних дорогах ведут себя похожим образом.

Однако у электромобилей есть особенность — при полной зарядке от них исходит излучение, что негативно влияет на организм. Об этом сообщили сотрудники Института земного магнетизма.

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