Автоэксперт рассказал о росте продаж электрокаров в России

Поставки электромобилей в регионы уже приобрели массовый характер. О том, насколько этот транспорт состоятелен в зимний период, рассказал в беседе с Общественной службой новостей автоэксперт Антон Воротников.
Блогер отметил, что в разных регионах владельцы электрокаров по-разному отзываются об особенностях использования этого транспорта в холодный сезон. Это связано с тем, в каждом регионе — свои климатические условия. Где-то пятьдесят градусов мороза, а где-то только десять. В целом отмечается тенденция, что зимой заряд электрокаров снижается вдвое. В основном энергия расходуется на ледяную корку и обогрев.
Во всех остальных отношениях электрокары идентичны традиционному транспорту, и на зимних дорогах ведут себя похожим образом.
Однако у электромобилей есть особенность — при полной зарядке от них исходит излучение, что негативно влияет на организм. Об этом сообщили сотрудники Института земного магнетизма.