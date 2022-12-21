Автоэксперт рассказал о росте продаж электрокаров в России

Блогер отметил, что в разных регионах владельцы электрокаров по-разному отзываются об особенностях использования этого транспорта в холодный сезон. Это связано с тем, в каждом регионе — свои климатические условия. Где-то пятьдесят градусов мороза, а где-то только десять. В целом отмечается тенденция, что зимой заряд электрокаров снижается вдвое. В основном энергия расходуется на ледяную корку и обогрев.