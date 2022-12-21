Аналитики выяснили, нехватку в каком персонале испытывали компании в уходящем году

Результаты опросы сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» опубликовало издание RT. Оказалось, что 86% из опрошенных компаний в этом году нуждалось в новых сотрудниках.
Как оказалось, острее всего чувствовалась нехватка линейного либо массового персонала — так ответили 79% компаний, отмечающих нехватку кадров на рынке труда.
С проблемой найма среднего менеджмента столкнулось 32% респондентов, подходящих руководителей - 9%, а сезонных работников - 8%.
Заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков отметил, что в 2023 году спрос на специалистов рабочих и технических специальностей только усилится. Также, по его словам, рынок нуждается в специалистах инженерных специальностей.
Ветерков добавил, что на фоне роста конкуренции за квалифицированными рабочими кадрами, работодатели предлагают все более выгодные условия найма: достойный уровень зарплаты, премии, индексацию и другие социальные бонусы.
Для того, чтобы решить проблемы с наймом новых сотрудников и расширением штата 53% компаний перераспределяли задачи среди текущих сотрудников; 42% - приглашали стажеров для будущего трудоустройства, а 37% - увеличивали рабочие часы своим сотрудникам. Повысить привлекательность компании для кандидатов пытались 35% работодателей, еще 31% нанимали специалистов из смежных областей и обучали их. Нанимали специалистов
27% опрошенных, а привлекали к сотрудничеству самозанятых - 13%.
В варианте «Другое» респонденты рассказывали, что привлекали новых специалистов с помощью реферальной программы либо подключали подрядчиков.
В исследовании приняли участие более тысячи представителей компаний со всей страны.