Аналитики выяснили, нехватку в каком персонале испытывали компании в уходящем году

Для того, чтобы решить проблемы с наймом новых сотрудников и расширением штата 53% компаний перераспределяли задачи среди текущих сотрудников; 42% - приглашали стажеров для будущего трудоустройства, а 37% - увеличивали рабочие часы своим сотрудникам. Повысить привлекательность компании для кандидатов пытались 35% работодателей, еще 31% нанимали специалистов из смежных областей и обучали их. Нанимали специалистов