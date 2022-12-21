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Афиша фильмов на 12 канале

Сегодня, 08:00
Фото: 12 канал
Как интересно провести воскресенье? Рассказываем

25 декабря в 14:00 начнет день вместе с четырехсерийным телефильмом российского режиссера Константина Худякова «Марево», снятым по мотивам произведений Н.В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном Никифоровичем» и «Старосветские помещики». 

Молодой Никоша Гоголь на каникулы возвращается в родное село Васильевку.

Мама и сестра Никоши тут же окружают его заботой и вниманием. Но молодому юноше не по нраву благообразное, неспешное существование в провинциальных декорациях. Наблюдая за местной жизнью, застывшей в летнем зное, Гоголь все больше начинает задумываться о писательской карьере.

Телефильм «Марево» — своеобразная фантасмагория, созданная из эпизодов биографии писателя Н.В. Гоголя и сюжетов его произведений.

Вечерняя линейка фильмов начнется комедией «Жениться на Рождество» в 20:30

Хозяйка провинциального свадебного салона соглашается на просьбу приехавшей за скромной тишиной гор столичной клиентки — не ограничиться лишь пошивом платья, а организовать ещё и целую свадьбу, да к тому же успеть непременно под Рождество, для чего брат невесты настаивает помочь не только финансово, но и лично.
 

Завершим вечер в 23:00 — «Молодость по страховке»

Эва по ошибке получает чек от страховой компании на 5 миллионов, вместо 50 тысяч долларов. Поддавшись уговорам своей лихой подруги, она обналичивает всю сумму, и подруги уходят в отрыв: рейс на Канары первым классом, президентский люкс, дерзкие знакомства, игра в казино — словом, все шло, как по маслу, пока не случились… Преследование страхового агента, похищение подруг мошенниками, потеря денег, логово самого отъявленного преступника, угроза тюрьмы и многое другое! Такого девичника мы еще не видели.

Полная телепрограмма по ссылке — https://12-kanal.ru/broadcast/

Фото: 12 канал

#Общество#Омск#Омская область
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