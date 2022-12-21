12 канал — в игре!

Чего только он не комментировал за без малого 30 лет своей журналистской карьеры: от ММА и лёгкой атлетики, до бокса и хоккея. И всё же баскетбольные трансляции занимают в сердце опытного комментатора особое место: «Что не говори, а любовь с первого взгляда никакой не вымысел, а доподлинная реальность, — смеётся Алексей Одариев. Скажем, когда я только начинал почти четверть века назад комментировать игры хоккейного «Авангарда», это уже была сложившаяся, мощная профессиональная команда, с именитыми игроками в составе. А когда мы начинали показывать в эфире «двенашки» матчи «Нефтяника», девочки сразу подкупили и телезрителей, и меня, телевизионщика с большим стажем, своей какой-то совершенно особенной искренностью, чистотой и силой эмоций. Мужчины на такое редко способны! (СМЕЁТСЯ) А вот девушки… Расплакаться прямо на площадке после обидного поражения? Да запросто! Ну где ещё увидишь такие эмоции, как в женском баскетболе?»