12 канал — в игре!

За это время «волчицы» неоднократно дарили телезрителям и радость ярких побед, и разочарование поражений, без которых в спорте, увы, никак.
И всё это время для того, чтобы болельщики даже в самых отдалённых уголках региона могли в режиме «онлайн» переживать все страсти баскетбольных баталий, в спортивном дворце имени Ивана Дворного работает большая и дружная команда «12 канала»: режиссёры трансляции, техники, операторы, комментаторы, специалисты, отвечающие за повторы лучших игровых моментов, звукорежиссёры. А возглавляет эту команду, все три года, режиссёр «двенашки» Антон Шастин.
Трансляции матчей «Нефтяника», по словам Антона, для него одновременно и вызов, с профессиональной точки зрения, и праздник, как для влюблённого в спорт человека: «Обожаю работать на баскетбольных трансляциях, — говорит Антон. — Дело в том, что я не просто люблю этот вид спорта как зритель, но мне ещё и очень нравиться самому в свободное время поиграть с друзьями в баскетбол. А что касается моей работы, как главного режиссёра, на трансляциях матчей наших «волчиц»… Знаешь, тут есть только одна проблема: понимаю, что как профессионал, я должен быть беспристрастен, и не поддаваться эмоциям.
Но признаюсь честно: мне это удаётся далеко не всегда. По ходу матчей во мне просыпается болельщик «Нефтяника», и он, зачастую берёт верх над режиссёром. (СМЕЁТСЯ) Завожусь, начинаю пропускать через себя все страсти, полыхающие на площадке! Всем сердцем болею за омских девушек. Какая уж тут «беспристрастность»?!»
Начиная с самой первой в истории омского телевидения прямой трансляции баскетбола, одним из комментаторов матчей неизменно работает пресс-атташе БК «Нефтяник» Дмитрий Кунгурцев. Повлияли ли трансляции «12 канала» на популярность «Нефтяника», да и баскетбола в целом, среди жителей нашего региона? Задаём этот вопрос Дмитрию: «- Ещё как повлияли! «Волчицы», благодаря этим показам баскетбола, приобрели тысячи новых поклонников, при чём большинство из них даже не горожане, а жители сельских районов Омской области.
Наш клуб постоянно выделяет часть мест на трибунах для организованных делегаций болельщиков из районов, но мы и близко не можем удовлетворить все запросы! У нас есть возможность принимать на каждом матче делегации не более, чем пяти муниципалитетов, но их гораздо, гораздо больше! А ещё, и я это абсолютно точно знаю, сами девочки тоже любят смотреть после матчей наши трансляции, специально записывая их. И очень гордятся тем, что все домашние игры «Нефтяника» показывают в прямом эфире. Во всей огромной России ещё от силы пара регионов может похвастаться тем же. Так что смело можно сказать, что в медийном плане омский баскетбол, благодаря, во многом, именно «12 каналу», как минимум в тройке лидеров по всей стране».
Другим неизменным комментатором домашних матчей «волчиц» является хорошо знакомы омским болельщикам спортивный комментатор «12 канала» Алексей Одариев.
Чего только он не комментировал за без малого 30 лет своей журналистской карьеры: от ММА и лёгкой атлетики, до бокса и хоккея. И всё же баскетбольные трансляции занимают в сердце опытного комментатора особое место: «Что не говори, а любовь с первого взгляда никакой не вымысел, а доподлинная реальность, — смеётся Алексей Одариев. Скажем, когда я только начинал почти четверть века назад комментировать игры хоккейного «Авангарда», это уже была сложившаяся, мощная профессиональная команда, с именитыми игроками в составе. А когда мы начинали показывать в эфире «двенашки» матчи «Нефтяника», девочки сразу подкупили и телезрителей, и меня, телевизионщика с большим стажем, своей какой-то совершенно особенной искренностью, чистотой и силой эмоций. Мужчины на такое редко способны! (СМЕЁТСЯ) А вот девушки… Расплакаться прямо на площадке после обидного поражения? Да запросто! Ну где ещё увидишь такие эмоции, как в женском баскетболе?»
Нет никаких сомнений, что сотрудничество БК «Нефтяник» и «12 канала» продолжится и в наступающем, 2023 году, благодаря чему многочисленная армия омских поклонников баскетбола, этой самой динамичной в истории человечества игры с мячом, увидит ещё множество красивых поединков с участием «волчиц», и их ярких побед!
Фото: 12 канал