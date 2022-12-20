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Заместитель генпрокурора обсудил с общественностью проблемы Омской области

Сегодня, 09:00
Фото: Пресс-служба генпрокуратуры по СФО
Заместитель Игоря Краснова провел форум: «Омск. Территория неравнодушных людей». Обсудили и экологию, и транспорт, и проблемы с отоплением.

Пресс-служба Генпрокуратуры по СФО сообщила о результатах омского форума, организованного по поручению генпрокурора России. С общественниками и правительством встретился заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

На мероприятии присутствовали: губернатор Омской области, работники Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Омской области, руководители и представители органов власти и местного самоуправления, учебных, медицинских, общественных и экспертных организаций. Обсуждались самые острые социальные проблемы региона, выявленные генпрокурором Игорем Красновым во время рабочего визита в Омск.

«Цель нашего мероприятия — услышать мнение общественности, являющееся индикатором социальных проблем региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

По итогам мероприятия прокуратура поделилась занимательными цифрами и фактами, обсужденными по повестке форума:

  • Отремонтировали 6% домов от плана. Средства на остальные в бюджете фонда капремонта отсутствуют. Расселение более 200 аварийных домов, не включенных в региональную программу, остался без внимания уполномоченных органов;
  • Общая готовность к зиме составила 85%. 8 муниципальных образований Ростехнадзор признал неготовыми;
  • Сорвана реализация нацпроектов. По плану должны были открыть 62 объекта здравоохранения, из них ввели в эксплуатацию только 4. Укомплектованность врачами составила 91,7%. Также в регионе не хватает 900 педагогов. Истекли сроки ввода в эксплуатацию 8 школ и детских садов;
  • Регулярное транспортное сообщение реализуется с трудом. Перевозчики не соблюдают расписание движения автобусов, не обеспечивают выход на маршруты транспорта необходимой вместимости;
  • 10% населения области не обеспечено качественной питьевой водой. Основная причина ее отсутствия — высокая степень износа водопроводных сетей поселений, замене подлежит более 3,5 тыс. км сетей;
  • Свалки и выбросы. Отметили отсутствие инфраструктуры для размещения ТКО. В 2022 году зафиксировано 300 фактов превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе.
«Результатом сегодняшней встречи должна стать эффективная реализация комплекса дополнительных мер по обеспечению благоприятных условий для проживания граждан на территории Омской области. Обозначенные проблемы требуют активизации работы органов власти и усиления межведомственного взаимодействия», — подчеркнул в завершение встречи заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

По итогам форума выработали комплекс мер, направленный на решение острых социальных проблем региона. Прокуратуре Омской области поручили выстроить на системной основе взаимодействие с общественниками и населением. Также обеспечить надзор за реализацией мер.

Контроль за исполнением поручений возложили на управление генпрокуратуры по СФО. В целях устранения вышеупомянутых и других выявленных нарушений закона Дмитрий Демешин внес представление Губернатору Омской области.

Напомним, 6 декабря в Омск с рабочим визитом приезжал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он обсудил на личном приеме с омичами эти и другие проблемы области и города. Также завтра состоится личный прием граждан в прокуратуре Омской области, омичи смогут пообщаться с комиссией генпрокуратуры:

Краснов уехал, а комиссия осталась. В прокуратуре Омской области примут граждан
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#Общество#Город#Жалобы#Генпрокуратура РФ#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Омск#Россия#Александр Бурков#Форум#Дарья Зыкова
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