Заместитель генпрокурора обсудил с общественностью проблемы Омской области

Пресс-служба Генпрокуратуры по СФО сообщила о результатах омского форума, организованного по поручению генпрокурора России. С общественниками и правительством встретился заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
На мероприятии присутствовали: губернатор Омской области, работники Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Омской области, руководители и представители органов власти и местного самоуправления, учебных, медицинских, общественных и экспертных организаций. Обсуждались самые острые социальные проблемы региона, выявленные генпрокурором Игорем Красновым во время рабочего визита в Омск.
«Цель нашего мероприятия — услышать мнение общественности, являющееся индикатором социальных проблем региона», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
По итогам мероприятия прокуратура поделилась занимательными цифрами и фактами, обсужденными по повестке форума:
«Результатом сегодняшней встречи должна стать эффективная реализация комплекса дополнительных мер по обеспечению благоприятных условий для проживания граждан на территории Омской области. Обозначенные проблемы требуют активизации работы органов власти и усиления межведомственного взаимодействия», — подчеркнул в завершение встречи заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.
По итогам форума выработали комплекс мер, направленный на решение острых социальных проблем региона. Прокуратуре Омской области поручили выстроить на системной основе взаимодействие с общественниками и населением. Также обеспечить надзор за реализацией мер.
Контроль за исполнением поручений возложили на управление генпрокуратуры по СФО. В целях устранения вышеупомянутых и других выявленных нарушений закона Дмитрий Демешин внес представление Губернатору Омской области.
Напомним, 6 декабря в Омск с рабочим визитом приезжал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он обсудил на личном приеме с омичами эти и другие проблемы области и города. Также завтра состоится личный прием граждан в прокуратуре Омской области, омичи смогут пообщаться с комиссией генпрокуратуры: