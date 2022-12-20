Заместитель генпрокурора обсудил с общественностью проблемы Омской области

Напомним, 6 декабря в Омск с рабочим визитом приезжал генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он обсудил на личном приеме с омичами эти и другие проблемы области и города. Также завтра состоится личный прием граждан в прокуратуре Омской области, омичи смогут пообщаться с комиссией генпрокуратуры: