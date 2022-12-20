Загрязнение Иртыша. В омской реке плавали ртуть, марганец и фенол

Минприроды опубликовало полный доклад о состоянии окружающей среды за 2021 год. Состояние рек в Сибири в целом было ужасное. Иртыш отметился наличием ртути дважды, оба раза источник загрязнения не найден.
В нескольких местах бассейна класс опасности загрязнения доходил до III уровня. У самого Омска и рядом с Тюменской областью. Больше было превышений концентрации меди и фенолов, чем за прошлые годы. Очень сильно превышал ПДК марганец. Трижды под Тобольском находили тридцатикратное превышение.
Вообще, ниже по течению, после очистных труб Иртышская вода по качеству стабильно перешла из категории «слабо загрязненная» к «загрязненной».
К тому же, из доклада следует, что обмелел Иртыш за 2021 год больше, чем на 11%. Тенденция к осушению идет уже много лет. Хотя "грязи" меньше не становится. Напомним, в этом году "ОмскВодоканал" оштрафовали за загрязнение Иртыша на полмиллиона рублей.