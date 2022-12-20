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Загрязнение Иртыша. В омской реке плавали ртуть, марганец и фенол

Сегодня, 06:37
Фото: Город55
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Минприроды рассказало о «самочувствии» Иртыша в Омской области

«Купаться запрещено». Загрязнение Иртыша определили на III уровне опасности. Вместе с омичами в воде плавают опасные соединения.

Минприроды опубликовало полный доклад о состоянии окружающей среды за 2021 год. Состояние рек в Сибири в целом было ужасное. Иртыш отметился наличием ртути дважды, оба раза источник загрязнения не найден.

В нескольких местах бассейна класс опасности загрязнения доходил до III уровня. У самого Омска и рядом с Тюменской областью. Больше было превышений концентрации меди и фенолов, чем за прошлые годы. Очень сильно превышал ПДК марганец. Трижды под Тобольском находили тридцатикратное превышение.

Вообще, ниже по течению, после очистных труб Иртышская вода по качеству стабильно перешла из категории «слабо загрязненная» к «загрязненной».

К тому же, из доклада следует, что обмелел Иртыш за 2021 год больше, чем на 11%. Тенденция к осушению идет уже много лет. Хотя "грязи" меньше не становится. Напомним, в этом году "ОмскВодоканал" оштрафовали за загрязнение Иртыша на полмиллиона рублей.

Фото: Минприроды РФ
«ОмскВодоканал» оштрафовали на полмиллиона за загрязнение Иртыша
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292 ПДК фенола. Загрязнение, дошедшее до Омской области, случилось еще месяц назад
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#Дарья Зыкова#Омск#Экология#Выбросы#Новости#Омская область#Тюменская область#Минприроды#Загрязнение#Вода
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