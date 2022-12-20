Загрязнение Иртыша. В омской реке плавали ртуть, марганец и фенол

К тому же, из доклада следует, что обмелел Иртыш за 2021 год больше, чем на 11%. Тенденция к осушению идет уже много лет. Хотя "грязи" меньше не становится. Напомним, в этом году "ОмскВодоканал" оштрафовали за загрязнение Иртыша на полмиллиона рублей.